Bogdan Adimi a ajuns astăzi, în fața polițiștilor de la BBCO București. Sunt audieri într-un dosar extrem de complex, cu un prejudiciu foarte mare, de aproape un miliard de lei.

În jurul orei 15:30, la finalul audierilor, Adimi a ieșit pe ascuns de la BCCO, evitând să dea ochii cu presa.

Avocatul Ioan Georgescu a declarat că Bogdan Adimi a stat foarte mult la interogatoriu și că vor fi chemate în instanță și alte companii.

„Mare lucru nu pot spune pentru că urmărirea penală este confidențială. Pot spune că a fost audiat Bogdan Adimi, vicepreședintele Consiliului de administrație Romprest și director general adjunct. A dat o declarație în dosar. Urmează ca organele de urmărire să-și facă treaba. Acuzațiile sunt destul de grave în dosar: delapidare, evaziune fiscală, grup infracțional organizat, spălare de bani, acuzații grave. Organele de poliție și Parchetul trebuie să gestioneze tot probatoriul administrat. A durat foarte mult audierea pentru că Bogdan Adimi a avut mult de spus. Este foarte mare prejudiciul, e prejudiciat bugetul statului, pentru că vorbim de evaziune fiscală, în al doilea rând este prejudiciat bugetul companiei Romprest, prin faptele de delapidare", a spus avocatul Ioan Georescu.

Întrebat dacă urmează noi audieri în acest caz, avocatul a declarat: "Da, mă aștept pentru că au fost numite și alte societăți comerciale care au legătură cu persoane din conducerea Romprest și vor fi depuse documente la dosar care sa demonstreze relațiile contractuale între societăți căpușă și compania Romprest. Urmează să se facă acte de urmărire penală. Ne dorim să se faca lumină în cauză, vinovații să plătescă și compania Romprest să scape de problemele pe care le are. Dosarul este depus din 2022, iar după cum se vede lucrurile merg greoi. De exemplu, audierea lui Bogdan Adimi a început anul trecut, a fost întreruptă din varii motive, iar acum a continuat”, a declarat avocatul Goergescu.

Directorul adjunct al companiei Romprest ar trebui să ajungă în fața celor de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) pentru a da declarații în fața procurorilor care să facă lumină și să îi ajute, totodată, să pună cap la cap piesele acestuiu puzzle extrem de complex.

Cum s-a prezentat Adimi la ultimele audieri din urmă cu una an

Ultimele audieri care l-au avut in centru pe Bogdan Adimi pentru destructurarea mafiei gunoaielor din Sectorul 1 au avut loc in urma cu aproape un an!

Cele mai importante parchete din țară au intrat pe fir și desfășoară anchete incendiare la Romprest. Reamintim că Bogdan Adimi, directorul general adjunct al Romprest, este acuzat că face parte din grupul infractional organizat care a prejudiciat statul cu aproape 200 de milioane de euro. Adimi are, deja, statutul de suspect într-un dosar penal la Direcția Națională Anticorupție, în aceeași speță.

Directorul general adjunct al Romprest, Bogdan Adimi, s-a prezentat atunci la sediul DIICOT în jurul prânzului. A discutat mai bine de 3 ore cu procurorii care investighează una dintre cele mai mari delapidări din Romania din ultimii ani. Acesta a venit la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism cu o cască pe cap, să nu fie recunoscut de jurnaliști.





Directorul Romprest este inculpat deja într-un dosar al Direcției Naționale Anticorupție pentru înșelăciune în formă continuată.



La Parchet a fost si unul dintre apărătorii grupării, avocatul Iancu Toader, care a discutat cu procurorii peste 4 ore.

Reporter: In ce calitate pe aici?

Iancu Toader: Cu ce drept ma intrebati?

Reporter: Am o curiozitate.

Iancu Toader: Imi exercit profesia de avocat

Reporter: Unde va este clientul? Nu cumva v-au citat sa dati declaratii intr-un dosar?



Avocatul Iancu Toader este audiat în calitate de martor cu privire la anumite aspecte prin care s-au delapidat sume uriașe din compania Romprest, a explicat avocatul Gabriel Ionescu, la Realitatea Plus.

Iancu Toader

"O parte civilă care este prejudiciată în dosar dă declarație cu privire la faptele care i-au prejudiciat până acum interesele. Este vorba de un jaf de mare amploare, de aproape 200 de milioane de euro, bani care au fost delapidați în interes propriu și personal de anumite persoane din conducerea Romprest și de persoane care au legătură cu conducerea Romprest", a declarat avocatul Gabriel Ionescu.

A început urmărirea penală în dosarul Romprest, împotriva conducerii companiei! Iar prejudiciul este unul uriaș, de aproape un miliard de lei. Vizați sunt Bogdan Adimi, Sorin Velicu și Cosmin Fodoroiu, iar acuzațiile se referă la înșelăciune, abuz în serviciu, evaziune fiscală și grup infracțional organizat. Iar suspect în dosar, spun surse apropiate anchetei, este și Andrei Dracea, unul dintre principalii acționari, cel care ar fi condus și grupul infracțional organizat.

Andrei Dracea

Andrei Dracea, împreună cu avocatul Iancu Toader și prin intermediul directorului Bogdan Adimi, au deturnat sume uriașe, timp de mai mulți ani, potrivit unor surse. Iar procurorii susțin că prejudiciul creat, prin aceste fapte, Sectorului 1 din București este de 944.157.000 lei.

Principalele acuzații ar veni în urma unor modificări în fals a actului adițional privind tarifele Romprest în sectorul 1 al Capitalei. Un act aditional care ar fi fost semnat în 2019 și care s-ar afla deja la dosar cu rolul de a proba faptele. În plus, s-ar fi făcut cheltuieli și încasări nejustificate din fonduri publice fără să aibă bază legală sau contractuală.

Megadosarul ar avea nu mai puțin de 4 capete de acuzare: înșelăciune, abuz în serviciu, evaziune fiscală și grup infracțional organizat. Mai exact, reprezentanții de atunci ai primăriei ar fi acceptat ilegal să plătească facturi nejustificat de mari către Romprest, în ciuda unei decizii executorii a Curții de Conturi, care ceruse recuperarea sumelor achitate în plus, anterior. Se pare că, lunar, s-ar fi plătit în medie aproximativ 16 milioane de lei timp de 3 ani și jumătate, suma totală fiind de aproape 700 de milioane de lei.

În dosarul DNA se arată că "suspectul Adimi Marian-Bogdan, în calitate de director general adjunct al ROMPREST, împreună cu directorul operațional, Sorin Velicu, a indus în eroare persoana vătămată, UAT Sector 1, prin prezentarea către aceasta ca adevărată a împrejurării mincinoase reprezentată de cuantumul cheltuielilor, prin folosirea de mijloace frauduloase, în scopul obținerii pentru ROMPREST a unui folos patrimonial injust, în urma cărora s-a produs o pagubă bugetului UAT Sector 1, în cuantum de 226.233.959 lei".

Iar Directorul Operațional al Romprest, Sorin Velicu, l-a ajutat, potrivit procurorilor DNA, pe Marin Necula, directorul executiv, să "ajusteze tarifele de prestație corespunzătoare contractului pentru prestări servicii de salubrizare, prin emiterea unei adrese prin care a solicitat ajustarea tarifelor de prestație pentru servicii apă, canal și salubritate, în perioada 2008-2012".

Întregul dosar cuprinde toate neregulile afacerii cu miză de zeci de milioane de euro. Vizați de ancheta procurorilor anticorupție sunt și Orlando Valache, Duca Ghenoiu și alți 7 angajați ai Primăriei Sectorului 1. Potrivit surselor Realitatea Plus, anchetatorii ar urma să pună sechestru pe bunurile celor care au condus ROMPREST, inclusiv pe cele ale lui Bogdan Adimi, directorul general al companiei.

Trafic de droguri, prostituate și tutun de contrabandă pe filiera Chișinău- România, ca în Columbia cu Pablo Escobar și Mexicul lui El Chapo Guzman. Rețeaua de crimă organizată din România, cu tentacule în toată țara, este controlată de milionarii din umbră de la compania-simbol a contractelor de salubritate cu statul - Romprest: acționarul Andrei Dracea, directorul executiv Răzvan Duca Ghenoiu și administratorii Marian Bogdan Adimi și Orlando Valache. Cristian Rizea anunță APOCALIPSA, de la Chișinău - dezvăluiri explozive pe realitateadinmoldova.md.

Andrei Dracea, un medic născut la Moscova, este unul dintre baieții deștepti din Sănătate. Dracea a avut o bancă de celule stem la care au apelat sute de părinți pentru recoltări la nașterea copiilor lor. Din păcate, o anchetă a Consiliului Concurenței a arătat că firma lui Dracea nu era autorizată și astfel, părinții au pierdut definitiv urma probelor biologice recoltate bebelușilor. Lui Dracea i se mai spune și "domnul licitație la minut" reușind, aparent cu ajutorul oamenilor din Servicii, să câștige contracte bănoase cu statul.

Nici administratorul Romprest Bogdan Marian Adimi nu a fost lipsit de controverse. El a fost implicat în dosarul de luare de mită a fostului consilier prezidenţial Răzvan Murgeanu. Numele lui Bogdan Adimi s-a aflat în centrul unui scandal când jurnaliștii au dezvăluit că acesta a ajutat procurorii să strângă probe împotriva fostului vicepreședinte Romprest, Răzvan Murgeanu, făcând mai multe denunțuri la DNA Ploiești.

Mai mult, Evenimentul zilei a scris că relațiile lui Adimi cu DNA sunt mult mai vechi, acesta lăudându-se apropiaților săi că este nepotul Laurei Codruța Kovesi și apropiat al fostului șef operativ al SRI, Florian Coldea. De altfel, potrivit flux24.ro, Walter a susținut, în 2017, că Adimi nu a obținut funcția din conducerea Romprest prin metode tocmai legale, apelând la șantaj și amenințări.

Revenind la rețeaua de droguri și prostituate de lux din România din zilele noastre, totul pleacă de la o fabrică din Chișinău, situată la 20 de kilometri de capitala Moldovei, în satul Sociteni: Balkan Pharmaceuticals. Omul de legătură de acolo, cel care a pus baza, este fostul bodyguard ajuns pe cai mari Toni Pisaroglu.

Drogurile și tutunul de contrabandă ajung în România prin concursul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași și al șefului său, Victor Mariniuc. Culmea, avocata instituției, Mihaela Reznic, apără și contrabandiști de țigări, potrivit Reporter de Iași. Drogurile sunt apoi preluate și aduse la București cu mașini de gunoi Romprest, prin Râmnicu Vâlcea, oraș paravan pentru firma de salubritate. Cine s-ar gândi să percheziționeze tocmai mașinile de gunoi? Odată ajunse la București, ele sunt distribuite mai departe și către alte mari orașe precum Constanța și Brașov.

Cappi di tutti capi ai caracatiței de droguri și sex sunt Bogdan Adimi, Duca Ghenoiu și Orlando Valache. Toți trei au început în 2010 cu trafic de prostituate de lux prin rețeaua soției lui Codruț Marta, fostul şef de cabinet al lui Sorin Blejnar. Andreea Marta a fost arestată în 2012 pentru proxenetism și acuzată de procurorii DIICOT că a coordonat o reţea de prostituate, alături de sora ei, Maria Magdalena Lungu. Conform procurorilor, oameni de afaceri potenţi, persoane publice şi din lumea mondenă, dar şi fotbalişti au beneficiat de serviciile prostituatelor din reţeaua Andreei Marta. Aceştia, scria Gândul, cheltuiau sume foarte mari de bani pentru a organiza petreceri private, în special în străinătate şi în cluburi exclusiviste. Potrivit surselor citate de MEDIAFAX, Marta făcea „comenzi pentru virgine" în Republica Moldova, pentru care se plăteau şi câte 3.000 de euro, iar în Bucureşti gruparea ce trafica fetele obţinea şi 10.000 de euro. În 2016, fosta noră a lui Virgil Măgureanu, Alina, a depus un denunţ penal la DNA în care a povestit despre faptul că, în luna martie a anului 2012, a asistat la discuţii în care se punea la cale asasinatul lui Codruţ Marta. Alina Măgureanu declară în denunţul făcut la DNA că autorul asasinatului este Schwartzenberg Elan şi că la discuţia în care se vorbea despre eliminarea lui Marta a asistat şi un ofiţer SRI. De atunci, cazul a ramas nesoluționat, iar Codruț Marta încă este dat dispărut, nu mort.

Cheie în această nesoluționare este avocatul Iancu Toader, care a început ca angajat al cuplului Elan Schwartzenberg - Mihaela Rădulescu. Apoi, pentru că s-a facut util, a ajuns apărătorul rețelei de prostitutie de lux și, ulterior, de trafic de droguri. Acum este, ați ghicit, avocatul firmei de gunoi Romprest.

Unul dintre șefii săi este Orlando Valache, care are o poveste de viață mai ceva ca a lui Pablo Escobar. A început ca șef al echipei de paparazzi de la Cancan și se ocupa cu fotografierea prostituatelor de lux și a politicienilor cu care acestea erau cuplate. În 2015, DNA a făcut descinderi la Can Can Tv SRL într-un caz privind trafic de influenţă și spălare de bani în care ar fi fost implicaţi politicieni şi patroni de presă. Au avut loc 26 de percheziţii în Bucureşti şi în Ilfov la firme, cabinete de avocatură şi la sediul unei instituţii publice. Orlando Valache a fost vizat în anchetă dar, pentru că în dosar apareau în ipostaze compromițătoare politicieni de top, totul a fost mușamalizat, iar Valache și-a văzut de crima organizată în continuare.

Ca în filme, acesta și-a cunoscut în acea perioadă sufletul pereche, Raluca Potecaru, actuala Raluca Valache. Născută în satul Orlea, județul Olt, Raluca a făcut școala la Alexandru Ioan Cuza, unde s-a îndrăgostit pe loc de fiul lui Paul Stănescu. Apoi, fata a ajuns mare la București și i-a cunoscut pe Don Juanul Codin Maticiuc, Cristi Dodel Tănase, de la Steaua, și pe jucătorul de națională Gabriel Torje. Acesta a ajuns și pe la DNA după o interceptare cu ghinion cu soția lui Codruț Marta. Tânăr și viril, acesta căuta companie între cantonamente și, până să o cunoască pe Raluca Potecaru, și-a încercat norocul și la Andreea Marta.

Raluca se dădea drept "ultima virgină din showbiz" și a fost asistenta lui Adrian Artene și a Ilincăi Vandici la emisiunea "Cancan Tv". Acolo l-a cunoscut pe actualul ei soț, Orlando Valache, fostul șef paparazzi de la Cancan. A simțit bine că acesta este pe cai mari și a renunțat complet la titulatura de virgină când l-a luat de bărbat și i-a făcut doi copii.

O altă femeie importantă din viața de filme a lui Valache este Georgeta Voicu, fost procuror DIICOT până în 2016. După ce și-a luat gradele profesionale maxime fără examen, îngenunchind CSM prin Secția de contencios-administrativ a Înaltei Curți, fosta procuroare la DIICOT și-a dat arama pe față în 2016 și a trecut la roba de avocat prin prietenul ei Iancu Toader, avocatul rețelei prospere de trafic de droguri și prostituate de lux. Fără să țină cont că este femeie, Georgeta Vociu a pus umărul la extinderea rețelei până la baza americană de la Deveselu. Situația a ajuns pânî la urechile DIICOT, care a demarat o anchetă acolo, dar, ca de obicei, au căzut doar câteva capete mici de interlopi, iar peștii mari de la București, protejați și de fostul procuror DIICOT Georgeta Voicu, au scăpat basma curată. Acum, își văd bine mersi în continuare de treaba și, spre deosebire de Pablo Escobar și El Chapo Guzman, Andrei Dracea, Răzvan Duca Ghenoiu, Marian Bogdan Adimi și Orlando Valache pozează în continuare în prosperi oameni de afaceri, în timp ce dezvoltă tot mai mult caracatița de droguri și prostituate de lux.