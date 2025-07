chroeder a jucat în „Star Trek: Enterprise”, versiunea TV din anii 2000, care a rulat timp de patru sezoane. În episodul pilot din două părți, intitulat „Broken Bow”, acesta a dat viață Cancelarului, un klingonian de rang înalt.

Însă Peter-Henry Schroeder a cunoscut faima datorită filmului „Argo”, premiat cu Oscar în anul 2012. Pe lângă rolul secundar, el a fost și producător al peliculei.

Ultimul rol cu care a fost creditat este cel al lui Santo Trafficante din „Sammy-Gate”, o satiră politică lansată în anul 2020.

Între 1953 și 1955, Schroeder a servit în războiul din Coreea. Ulterior, a devenit actor și cântăreț, lansând single-uri precum „Where’s the girl for me” sau „Memories of Marylin”, notează The Mirror.

Acesta a lucrat cu nume mari de la Hollywood, precum Meryl Streep în „The Seduction of Joe Tynan”. De asemenea, a apărut într-un episod al serialului „Cheers”.