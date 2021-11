Realitatea PLUS

SURSĂ: Realitatea PLUS

„Nu am avut niciun dialog cu Liviu Dragnea, nu a apelat el, dar a apelat altcineva. Nu am avut niciun dialog, dar era injurat foarte tare la Rahova, pentru că a avut legile în mână și vă dați seama, într-un penitenciar unii merită să ajungă acolo, unii nu merită, unii merită mai puțin”, a precizat Nuțu Cămătaru.

„Eu am fost acolo când s-a întâmplat asta, când s-a cerut acest lucru, această protecție”, a afirmat Codin Maticiuc.

„Am donat domnului Ponta, erau sinitrați atunci, i-am luat câteva mașini de cărămidă, restul de bani i-am dat la o casă de copii și, într-un final, plătesc și acum cheltuielile de judecată, multe sute de milioane. Eu nu mă dezic de frații mei și cred că de aia mă consider și unic. Dacă făceam și eu angajament cu domnii de la servicii cu familia mea, erau alții exemplu în fața dumneavoastră, nu mai era meu. Nu m-a ținut niciodată vreun politic în brațe, n-am avut legatură cu politia, nu m-a ținut niciodată niciun polițist, niciun general, nimic. N-am făcut niciun angajament cu ei.

Nu vând nici mașini, vând cai. Am cei mai buni cai din Europa și îi dresez singur. În 1995 aveam și un milion de euro. Au făcut alții mai mulți bani cu banii mei decât eu. După 1990, am avut cea mai frumoasă mașină din România. Am avut primul Ferrari omologat la noi, în România”, a mai explicat Nuțu Cămătaru.

Interlopul Nuțu Cămătaru a povestit cum s-a întâlnit la închisoare cu Adrian Năstase la solicitarea acestuia. Fostul premier l-ar fi căutat pe cunoscutul interlop în perioada în care amândoi își ispășeau pedeapsa în penitenciarul Jilava, iar interlopul spune că Năstase a apelat la gardienii din închisoare pentru a sta de vorbă cu el.

În replică, Adrian Năstase a declarat că nu își amintește să fi avut o întâlnire cu Nuțu Cămătaru în perioada în care era închis și cu atât mai mult este greu de crezut ca o astfel de situație să fi fost intermediată de gardieni. Fostul premier mai spune că singura posibilitate ca el și Nuțu Cămătaru să se fi intersectat era pe traseul care ducea spre grefa din penitenciar.