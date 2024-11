Daca ai probleme cu acumularea kilogramelor, chiar si atunci cand dieta si exercitiile fizice nu par sa aiba efectul dorit, trebuie sa stii ca de vina nu sunt doar stilul de viata sau alegerile alimentare, ci si hormonii.. Atunci cand hormonii sunt dezechilibrati, poate duce la cresterea in greutate sau dificultati in pierderea kilogramelor. Iată cum influențează acești hormoni acumularea de grpsime și ce trebuie să știi despre ei.

Hormonii care iti regleaza apetitul

Unul dintre factorii principali in controlul greutatii sunt hormonii care regleaza apetitul si senzatia de satietate. Cand acestia sunt dezechilibrati, poti simti un apetit crescut, chiar daca nu ai nevoie de mai multa mancare.

-Leptina: Leptina este cunoscuta si sub denumirea de „hormonul satietatii” – semnaleaza creierului ca ai mancat suficient si ca nu ai nevoie de mai multa hrana. Cu toate acestea, atunci cand corpul devine rezistent la leptina (un fenomen adesea intalnit la persoanele supraponderale), creierul nu mai primeste semnalul ca ar trebui sa opreasca consumul de alimente. Acest lucru poate duce la o senzatie constanta de foame si poate incuraja supraalimentarea.

–Grelina: Grelina, cunoscuta si sub denumirea de „hormonul foamei”, este produsa in stomac si stimuleaza pofta de mancare. Nivelurile de grelina cresc inainte de masa si scad dupa consumul de alimente. Daca exista un dezechilibru in productia de grelina, poate aparea o senzatie constanta de foame, chiar si dupa ce ai mancat suficient.

Cortizolul: Hormonul stresului

Cortizolul este hormonul responsabil de stres si are un impact semnificativ asupra greutatii. In conditii normale, cortizolul ajuta la gestionarea stresului, dar atunci cand este eliberat in exces, poate duce la cresterea in greutate, in special in zona abdominala.

3. Insulina: Hormonul care regleaza zaharul din sange

Insulina este un alt hormon esential in reglarea greutatii. Este responsabila pentru transportul glucozei din sange in celule, unde este folosita pentru energie. Daca organismul devine rezistent la insulina (un fenomen asociat cu diabetul de tip 2), aceasta poate contribui la cresterea in greutate.

Tiroida: Motorul metabolismului tau

Hormonii tiroidieni, produsi de glanda tiroida, regleaza metabolismul. Cand tiroida nu functioneaza corect, metabolismul poate incetini, ceea ce duce la cresterea in greutate.

Estrogenul si progesteronul: Hormonii sexuali care iti pot afecta greutatea

Atat estrogenul, cat si progesteronul sunt hormoni care influenteaza retentia de apa si distributia grasimii in corp, in special la femei. Dezechilibrele hormonale pot duce la cresterea in greutate, in special in perioada perimenopauzei si menopauzei.

Cum sa echilibrezi hormonii pentru o greutate sanatoasa

Mananca echilibrat

Exercitii fizice regulate: Activitatea fizica, in special exercitiile de forta si cardio, ajuta la reglarea nivelurilor hormonale si la imbunatatirea sensibilitatii la insulina.

Gestionarea stresului: Tehnicile de relaxare, yoga si meditatia pot ajuta la reducerea nivelului de cortizol .

Somn odihnitor.

sursa: Sfat Naturist