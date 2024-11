Remediu pentru durerile de articulații și riduri

Durerile de articulații sunt o afecțiune cu care se confruntă foarte multe persoane. Din cauza acestor dureri deplasarea este o provocare. Însă, deși există numeroase medicamente pentru tratarea durerilor de articulații, remediul pe care îl recomandă fitoterapeuții este natural, nu are efecte adverse, în plus are numeroase alte beneficii pentru sănătate datorită mineralelor și vitaminelor pe care le conține și, în plus, poate fi preparat acasă.

Iată ce conține și cum se prepară, conform fitoterapeuților.

Ingrediente:

o lingură semințe de in (60 grame);

o linguriță semințe de susan ( 40 grame);

o linguriță semințe de dovleac (40 grame);

o lingură pudră de gelatină de vită ( 10 grame);

patru linguri de stafide;

200 grame de miere.

Mod de preparare:

Semințele de in sunt bogate în magneziu, mangan, cupru, fosfor. Datorită acestor elemente pe care le conține, semințele de in întăresc oasele, protejează articulațiile, ajută digestia și sunt ideale pentru femeile aflate la menopauză.