Complexul de vitamine B intruneste 8 compusi solubili in apă: B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 și B12. Vitaminele B indeplinesc funcții vitale pentru buna desfasurare a metabolismului uman. Efectele lor colective sunt deosebit de importante pentru functionarea corespunzatoare a creierului, fiind implicate in procese de producere a energiei, dar si in sinteza si repararea ADN-ului.

Iată ce beneficii au:

Protejeaza impotriva atacului cerebral

Studiile au evidentiat faptul ca se inregistreaza o incidenta mai mica a accidentului vascular cerebral in cazul pacientilor carora li s-a prescris vitamina B. Cu toate acestea, cercetarile nu sunt finalizate.Previne dezvoltarea bolilor cardiace

Din ceea ce se cunoaste pana in acest moment, vitamina B6 (piridoxina) reduce semnificativ riscul de dezvoltare a afectiunilor cardiace.

Previne instalarea anemiei

Anemia este asociata vitaminei B12, pentru ca organismul are nevoie de aceasta vitamina pentru producerea de celule rosii. Deficitul de vitamina B12 se manifesta prin:

oboseala puternica;

constipatie;

pierdere in greutate;

scaderea poftei de mancare.

Deficitul de vitamina B12 poate duce la:

depresie;

dezvoltarea dementei;

Previne boala Beri-Beri

Deficienta de vitamina B1 mai ales (tiamina) poate duce la declansarea bolii Beri-Beri. Este vorba despre o boala care afecteaza inima (se poate ajunge la insuficienta cardiaca), sistemul digestiv si sistemul nervos si care se intalneste mai ales la pacientii malnutriti sau a persoanelor care fac abuz de alcool. Simptomele bolii Beri-Beri sunt:

mers cu dificultate;

afectarea senzatiilor tactile;

paralizia membrelor inferioare.

Previne dezvoltarea migrenelor

Exista cercetari medicale care evidentiaza faptul ca pacientii care nu au inregistrat deficite de vitamina B2 (riboflavina) nu au dezvoltat migrene.

Intareste sistemul imunitar

Vitamina B2 ajuta si la intarirea sistemului imunitar, dar si la cresterea energiei pacientului. Desigur, ajuta foarte mult daca pacientul are o dieta sanatoasa, daca se odihneste suficient si daca se hidrateaza optim.

Mentine echilibrul hormonale

Acidul pantotenic (vitamina B5) ajută la mentinerea echilibrului hormonal. In principal, vitamina B5 ajuta la productia de hormoni si sustine organismul in procesul de crestere si dezvoltare.

