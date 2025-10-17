Prima mare greseala este ca nu speli borcanele si capacele foarte bine. Drept urmare, pe acestea pot aparea bacterii ce o sa cauzeze aparitia mucegaiului, iar zacusca o sa inceapa sa fermenteze. Mai mult, borcanele si capacele trebuie sterilizate pentru ca zacusca sa reziste.

Totodata, zacusca poate sa fermenteze din cauza unui capac defect ce nu sigileaza borcanul perfect. Drept urmare, aerul o sa patrunda in interiorul borcanului si aceasta o sa inceapa sa fermenteze sau sa mucegaiasca.

O alta greseala pe care o poti face este ca legumele nu sunt preparate suficient, asa ca respecta reteta si lasa-le sa se gateasca exact cat este nevoie. In caz contrar, acestea o sa inceapa sa fermenteze si zacusca nu o sa mai fie buna pentru consum.

Asigura-te ca speli bine borcanele, dar si capacele. Apoi, sterilizeaza borcanele in cuptor, timp de 15-20 de minute, la o temperatura de 150 de grade Celsius. Capacele se vor steriliza in apa clocotita pentru a nu le strica garniturile de plastic.

Dupa ce le-ai sterilizat, zacusca se pune in borcane. Mare atentie ca zacusca sa nu fie pusa fierbinte in borcane reci sau invers, deoarece acestea se pot sparge, asa ca va trebui sa te asiguri ca exista o temperatura asemanatoare.

Este foarte important ca dupa ce faci sterilizarea borcanelor sa le si umpli cu zacusca repede. In cazul in care le-ai sterilizat si le vei umple a doua zi, risti ca zacusca sa mucegaiasca. Asadar, sterilizarea va trebui facuta inca o data, inainte sa pui zacusca in borcane.

Borcanele nu trebuie sa fie umplute pana la refuz. Specialiștii susțin că atunci cand punem zacusca in borcane va trebui sa lasam si un spatiu gol de aproximativ 2 centimetri.

Dupa ce ai pus zacusca in borcane, urmatorul pas va fi sa le pui in cuptorul preincalzit la temperatura de 150 grade Celsius, insa mare atentie pentru ca borcanele nu trebuie sa se atinga asa ca va fi nevoie sa lasi un spatiu de 2 cm intre acestea. Borcanele vor sta la cuptor timp de 20-25 de minute.