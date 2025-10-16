Poți include dovleceii în toate categoriile de rețete culinare, chiar și în deserturi. Îi poți combina cu toate legumele, dar și cu toate tipurile de carne. Au un gust neutru și nu influențează prea mult gustul final al preparatelor. În schimb oferă in plus de consistență. Descoperă aici una dintre cele mai simple rețete de salată de dovlecei cu usturoi. Iată rețeta de dovlecei murați pentru iarnă, cu mărar și usturoi.

Ingrediente principale:

2 kg de dovlecei cruzi

2 cepe

5-6 căței de usturoi

3 foi de dafin

3-4 lujeri de mărar cu flori

1/2 rădăcină de hrean

1 lingură cu boabe de piper negru.

Pentru saramură:

1 l apă

450 ml oțet de vin de 9 grade

1 lingură cu vârf de sare pentru murături

2 linguri de zahăr.

Mod de preparare

Începe cu pregătirea borcanelor în care vei conserva dovleceii. Acestea necesită spălare, clătire și sterilizare, pentru a asigura o conservare corectă a dovleceilor. Poți opta pentru fierberea borcanelor într-o cratiță mare cu apă. Între timp poți pregăti și ingredientele.

Cum prepari dovlecei murați pentru iarnă

Spală bine dovleceii, fără a le îndepărta coaja și taie-i în rondele de 5-6 mm grosime.

Curăță ceapa și toac-o în fâșii. Curăță usturoiul și toacă-l în rondele. De asemenea, curăță hreanul și toacă-l în rondele sau în bastonașe sau. Împarte toate aceste ingrediente uniform, în fiecare borcan. Adaugă la baza borcanelor și lujeri de mărar rupți cu florile din capete. Apoi pune ingredientele amintite mai sus și rondelele de dovlecei.

După ce ai umplut borcanele cu dovlecei și legumele tocate, poți prepara saramura pentru conservare.

Pune apa într-o oală așezată pe flacăra aragazului. Adaugă sarea, zaharul și boabele de piper. Lasă apa cu condimentele să fiarbă pentru 5-6 minute de la primul clocot. Apoi stinge focul și adaugă oțetul. Amestecă bine pentru un gust omogen al lichidului.

Așază borcanele umplute într-o tavă metalică și toarnă lichidul fierbinte în borcane. Imediat închide-le ermetic cu capacele din dotare. Pune o pătură peste borcanele cu dovlecei murați pentru iarnă și lasă-le acolo să se răcească lent. Apoi îi poți depozita în cămară.

În 2-3 săptămâni te vei bucura de gustul acestora alături de fripturile și garniturile preferate.