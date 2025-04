De ce cad frunzele la trandafirul japonez

De ce cad frunzele la trandafirul japonez. Daca si tu ai intampinat aceasta problema, atunci o sa iti spunem ce pasi ar trebui sa urmezi si mai ales cum sa identifici problema care afecteaza planta.

In primul rand, poate fi vorba despre stresul termic. Diferentele de temperatura pot influenta trandafirul, asa ca mare atentie la locul unde pui ghiveciul in casa sau in gradina, dar si cand vrei sa scoti planta afara atunci cand vine sezonul cald.

Trandafirul japonez se dezvolta cel mai bine la temperaturi cuprinse intre 15 si 25 de grade Celsius. Asadar, va trebui sa il protejezi in timpul sezonului rece, dar si cand vine vara pentru ca acesta sa nu fie afectat de temperaturile prea ridicatae.

Si umiditatea joaca un rol foarte important, iar daca aceasta este prea scazuta atunci frunzele trandafirului vor incepe sa cada. Acest lucru se intampla din cauza stresului, asa ca trebuie sa iei in considerare si acest factor.

Apa este foarte importanta pentru trandafir, insa daca il uzi prea des atunci este posibil ca frunzele plantei sa inceapa sa cada. Prea multa apa la nivelul radacinilor o sa cauzeze sufocarea acestora, iar mai apoi putrezirea.

Uda planta doar atunci cand pamantul de la suprafata este uscat, insa este bine sa verifici si primii 3 centimetri de pamant pentru a te asigura ca pamantul nu are apa. Expertii ne sfatuiesc sa udam trandafirul dimineata.

Continuarea pe Cum Sa