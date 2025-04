Cum se plantează corect un brad

Brazii se planteaza toamna sau primavara devreme, atunci cand pamantul nu este inghetat. Daca o sa faci plantarea toamna, atunci radacinile o sa se dezvolte mai bine datorita faptului ca umiditatea din pamant este mai ridicata.

Bineinteles, nu este nicio problema daca plantezi bradul primavara, insa tine cont ca trebuie sa il uzi pentru a ajuta sistemul radicular sa se dezvolte in mod sanatos si pentru ca acesta sa se prinda.

Locul pe care il alegi pentru plantare este foarte important, asa ca este ideal ca pamantul sa aiba un drenaj bun si apa sa nu balteasca. Totodata, bradul are nevoie de cel putin 6 ore de lumina pe zi, asa ca alege un loc unde beneficiaza de lumina soarelui, scrie cumsa.ro.

Dupa ce te-ai asigurat ca ai indeplinit conditiile pentru plantare, urmatorul pas va fi sa pregatesti locul in care urmeaza sa pui bradul. Acesta trebuie sa fie curatat de buruieni sau iarba, iar apoi groapa pe care o faci trebuie sa aiba un diametru de doua ori mai mare ca dimensiunile radacinilor.

Daca radacinile sunt prea lungi, ar trebui sa le scurtezi. De regula, brazii o sa vina cu un bulgare de pamant in jurul radacinilor, pentru a le proteja. Ca si adancime, groapa trebuie fie sapata astfel incat nivelul de pamant al bradului sa fie cu cel al locului in care urmeaza sa il plantezi, scrie aceeași sursă.

Asigura-te ca batatoresti foarte bine pamantul dupa plantare, iar apoi uda bradul foarte bine. Nu ar fi rau sa aplici si un strat de mulci pentru a mentine umiditatea in pamant. Astfel, radacinile se vor dezvolta mult mai bine.

De regula, brazii nu au nevoie de fertilizare in primul an de la plantare deoarece acestia au destule substante nutritive in pamantul in care au crescut. Studiile arata ca utilizarea ingrasamantului nu ofera foarte multe beneficii.

Dupa plantare, trebuie sa ai grija ca pamantul sa fie in permanenta umed, insa mare atentie sa nu exagerezi cu cantitatea de apa deoarece radacinile pot fi afectate si nu se vor mai oxigena. Drept urmare, acestea vor putrezi.

In lunile calduroase de vara, bradul va avea nevoie de apa o data pe saptamana, asa ca tine minte sa il uzi foarte bine. Pe timp de toamna, nu mai trebuie sa il uzi daca in urmatoarele 2 saptamani se anunta temperaturi negative, pentru ca radacinile sa nu fie afectate de inghet, scrie aceeași sursă.