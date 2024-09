Simptome

In functie de carentele care provoaca aparitia lor, dar si de starea generala de sanatate a pacientului, crampele musculare se manifesta diferit de la caz la caz. La unii pacienti, acestea pot fi resimtite sub forma unui spasm usor, in timp ce alte persoane acuza dureri greu de suportat. Din aceleasi cauze, poate varia si durata acestor contractii musculare involuntare. De cele mai multe ori, carceii cedeaza in decurs de cateva zeci de secunde, insa exista situatii cand acestia se pot manifesta timp de 10 sau chiar 15 minute.

Daca simptomele amintite mai sus nu cedeaza in termen de cateva minute si nu raspund la metodele clasice de tratament, este necesara asistenta medicala. De asemenea, acei pacienti care acuza spasme musculare in tot corpul sunt sfatuiti sa se adreseze medicului pentru efectuarea de investigatii amanuntite, intrucat aceste simptome pot ascunde boli musculare mai complexe decat crampele musculare obisnuite.