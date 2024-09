Ce este biotina?

Biotina sau vitamina B7, este o vitamina solubila in apa care face parte din complexul de vitamine B, un grup de nutrienti cheie necesari pentru functiile metabolice, nervoase, digestive si cardiovasculare sanatoase.

Biotina actioneaza ca o coenzima ce este necesara pentru metabolismul acizilor grasi, aminoacizilor si glucozei. Aceasta inseamna ca atunci cand consumam alimente care sunt surse de grasimi, proteine si carbohidrati, biotina este indispensabila pentru a converti si utiliza acesti macronutrienti.

Biotina joaca un rol major in mentinerea sanatatii parului, unghiilor si pielii noastre.

Cele mai bune surse alimentare de biotina?

Sursele alimentare cele mai bogate in biotina sunt: carnea si organele, ouale (in special galbenusul de ou), avocado, conopida, fructele de padure, pestele, broccoli, cartoful dulce si ciupercile.

Care sunt beneficiile biotinei?

Mentine sanatatea parului, a pielii si a unghiilor

Caderea parului este un simptom ce poate fi legat de deficitul de biotina, dar un astfel de deficit este rar.

De asemenea, vitamina B7 este adaugata in mod obisnuit in produsele de infrumusetare pentru par si piele, desi se crede ca nu este absorbita foarte bine prin piele. Unele cercetari sugereaza ca cele mai multe beneficii ale biotinei se obtin atunci cand aportul este asigurat fie din regimul alimentar.

Biotina poate contribui la construirea proteinelor necesare pentru mentinerea parului si pielii sanatoase, inclusiv cheratina.

Biotina aduce multiple beneficii parului: s-a demonstrat ca ajuta la reducerea alopeciei (caderea parului) la adulti si ca imbunatateste sinteza proteinelor si productia de keratina, care este o proteina care se gaseste in compozitia parului, pielii si unghiilor. Cercetarile arata ca si deficitul de alti nutrienti, cum ar fi zincul, seleniul si fierul dar si multe afectiuni de sanatate, cum ar fi dezechilibrele hormonale/tulburarile endocrine pot cauza caderea parului.

Protejeaza functia creierului si lupta impotriva declinului cognitiv

Biotina aduce beneficii sanatatii sistemului nervos datorita rolului sau in semnalizarea nervoasa si activitatea neurotransmitatorilor. Vitaminele B influenteaza functia memoriei si protejeaza impotriva tulburarilor cognitive legate de varsta, cum ar fi tulburarile neurodegenerative.

Datorita rolului lor in sintetizarea hormonilor care sunt legati de reglarea starii de spirit, vitaminele B precum vitamina B7 ajuta la mentinerea unei stari pozitive, la cresterea nivelului de energie si la cresterea concentrarii.

Ajuta la mentinerea unui sistem cardiovascular sanatos

Vitaminele B precum vitamina B7 joaca un rol in protejarea impotriva cauzelor comune ale bolilor de inima. Vitamina B7 si cromul impreuna pot ajuta la imbunatatirea nivelului de colesterol, potrivit unor studii*. S-a demonstrat ca vitamina B7 are rezultate pozitive in cresterea colesterolului ,,bun" HDL, contribuind in acelasi timp la scaderea colesterolului ,,rau" LDL si a nivelurilor de trigliceride.

Sprijina functia tiroidiana si suprarenala

Vitaminele B precum vitamina B7 sunt necesare pentru o activitate adecvata a tiroidei si pentru prevenirea oboselii suprarenale.

Un deficit de vitamine B poate duce la complicatii tiroidiene si suprarenale - si, astfel, poate creea multe simptome negative, cum ar fi oboseala, cresterea sau pierderea in greutate, probleme cu somnul si multe altele.

Necesar pentru constructia si repararea tesuturilor si muschilor

Biotina ajuta la intretinerea tesuturilor corporale, inclusiv la repararea si construirea masei musculare.

Vitaminele B ajuta, de asemenea, la reducerea inflamatiei care poate duce la dureri musculare sau articulare.

SURSA