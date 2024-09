Pentru a prepara otet de mere chiar la tine acasa, nu ai nevoie decat de trei ingrediente:

2 kilograme de mere;

2 litri de apa;

100 de grame de zahar sau miere.

Mod de preparare:

Pregătește merele

Primul pas pentru a obtine un otet de mere delicios este sa speli cu atentie fructele sub un jet de apa rece, pentru a indeparta cat mai bine praful si impuritatile. Taie apoi fiecare mar in felii si curata cu grija partea din mijloc ce contine codita si semintele. Apoi, taie merele in cubulete cu dimensiuni de 2-4 centimetri, pastrand coaja.

Pregateste amestecul pentru fermentare

Adauga cubuletele de mere intr-un borcan din sticla pana cand acesta este trei sferturi plin. Pune zaharul sau mierea si toarna apoi apa fierbinte pana cand lichidul depaseste cu cativa centimetri nivelului merelor. Pentru un otet de mere cat mai pur, este recomandat sa folosesti apa filtrata sau apa plata.

Lasa amestecul la fermentat timp de 2 saptamani

Amestecul astfel pregatit are nevoie de suficient timp, dar si de conditii optime de temperatura pentru a se transforma in otet. Asadar, acopera gura borcanului cu un tifon si foloseste un elastic pentru fixare. In timpul procesului de fermentare se elibereaza gaze, iar astfel amestecul va avea conditiile propice pentru a se dezvolta. Depoziteaza borcanul la intuneric, intr-un spatiu cald, cu temperaturi cuprinse intre 16°C si 26°C si amesteca din cand in cand cu o lingura cu coada lunga.

Strecoara lichidul prin sita

Dupa ce s-au scurs cele 14 zile, iar amestecul preparat de tine a inceput sa capete un miros de otet, este momentul potrivit sa strecori lichidul si sa indepartezi merele. Poti folosi o sita sau cateva straturi de tifon curat pentru a strecura lichidul.

Lasa lichidul strecurat sa fermenteze pentru înca 2 saptamani

Dupa ce ai strecurat cu grija lichidul si ai indepartat fructele fermentate, toarna otetul inapoi in borcan si lasa-l sa continue procesul de fermentare pentru inca 2 saptamani. In acest timp, lichidul isi va definitiva aroma si va forma „mama”, un film format din enzime si proteine ce ofera principalele beneficii ale otetului de mere.

