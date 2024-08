Otetul de mere amestecat cu apa sau cu ceaiul de seara. Iata câteva moduri in care o bautura cu otet de cidru de mere inainte de culcare va va ajuta.

1. Pierdere in greutate

Studiile au aratat ca lipsa somnului este strans legata de obezitate. Cu cat persoana se confrunta cu multe kilograme in plus, cu atat mai mult creste raportarea problemelor cu somnul.

Otetul din cidru de mere previne acumularea de grasimi. Intr-un studiu, s-a constatat ca acest lucru se realizeaza prin reducerea capacitatii organismului de a transforma alimentele cu continut de amidon cum ar fi pastele si orezul in calorii.

Otetul de cidru de mere lucreaza pentru a reduce pofta de mancare. Acest lucru se face datorita unui ingredient numit pectina care face ca creierul sa se simta mai multumit. Deci, daca va confruntati cu foame inainte de culcare, un pahar cu otet de mere poate fi un adevarat salvator, scrie sfatnaturist.ro.

2. Opreste sughitul

Gustul acru al otetului de cidru de mere suprasolicita nervii din gat, care provoaca sughituri. Acest lucru face nervii sa „uite” de necesitatea de a sughita.

Se ia o lingurita de otet de cidru organic si se inghite asa.

3. Tratamentul dureros al gatului

Bacteriile responsabile de dureri in gat nu pot prospera in mediul acid, pe care otetul de cidru de mere il creeaza. In plus, otetul contine proprietati anti-bacteriene naturale.

Cu o ora inainte de culcare, inghititi o lingurita de otet de cidru de mere. O jumatate de ora mai tarziu, inghititi o alta lingurita si apoi inca o data inainte de a va pune in pat, scrie aceeași sursă.

4. Excelent in cazul alergiilor si nasului infundat

Otetul contine vitaminele B1, B2, A și E, precum si potasiu si magneziu. Acestea lucreaza impreuna pentru a subtia mucusul si pentru a va curata sinusurile. Amestecati o lingurita de otet cu un pahar de apa si beti-l inainte de culcare pentru a obtine o usurare in respiratie.

5. Tratamentul refluxului

Acidul reflux apare atunci cand aveti prea putin acid gastric. Otetul de cidru de mere restabileste aciditatea stomacului. Amestecati o lingura cu un pahar mare de apa si beti cu aproximativ o ora inainte de culcare. Otetul de cidru de mere ar trebui sa faca parte din orice regim alimentar cu reflux acid.

sursa: sfatnaturist.ro