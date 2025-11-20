Cum să prepari cel mai gustos piure de cartofi. Ingredientul care îi va da un gust deosebit. Secretul gospodinelor din Ardeal

Piureul de cartofi este printre cele mai la îndemână garnituri pentru preparatele din carne și nu numai. Iată cum îl prepară gospodinele din Ardeal.

Ingredientele care fac piureul pufos

 Se adaugă untul, urmat de lapte, sare și piper. Untul trebuie să fie de calitate, cu un conținut ridicat de grăsime. Încorporează-l cât timp cartofii sunt încă calzi, pentru a se topi uniform. Laptele sau smântâna lichidă trebuie încălzite înainte de a fi adăugate, pentru a menține temperatura cartofilor și pentru a preveni apariția unei texturi neuniforme. Ajustarea cantității de lichid trebuie făcută treptat, până se obține consistența dorită.

Pentru un plus de savoare, se pot adăuga diverse ingrediente precum usturoi copt, brânză rasă, nucșoară sau chiar o lingură de smântână pentru un gust mai bogat sau ceapă călită, care îi va conferi o dulcață aparte oiureului de cartofi. La final, piureul trebuie amestecat cu grijă, folosind mișcări blânde, pentru a păstra aerul încorporat și a evita o consistență grea. Servit imediat, acesta își păstrează textura ideală, însă dacă trebuie reîncălzit, cel mai bine este să se adauge puțin lapte cald pentru a reveni la textura cremoasă inițială.

Iată o rețetă de piure pe care îl prepară gospodinele în Ardeal.

Ingrediente

800 g de cartofi, curățați și tăiați cuburi (cartofii albi sunt cei mai buni pentru piure);

4 linguri de unt;

1/2 cană de lapte cald (poate fi ajustată în funcție de consistența dorită);

2-3 linguri cu smântână grasă;

sare și boia de ardei dulce.

o ceapă.

Mod de preparare:

Punem la fiert cartofii tăiați cuburi, într-o oală cu apă puțin sărată. Fierbem cartofii până când aceștia devin moi și se pot străpunge ușor cu o furculiță.
Scurgem apa și punem cartofii înapoi în oală.
Călim ceapa în unt și apoi adăugăm peste cartofi în timp ce amestecăm bine.
Pasăm cartofii și îi amestecăm treptat cu laptele călduț, până ajungem la consistența dorită. Punem și smântâna, condimentăm cu sare și piper după gust și amestecăm bine.
Dacă piureul de cartofi este prea dens, putem adăuga mai mult lapte cald pentru a-l subția. Dacă este prea apos, putem continua să amestecăm și să gătim piureul la foc mic pentru a îndepărta excesul de lichid.
Gustăm și condimentăm după preferință cu sare și pentru culoare folosim boia de ardei dulce.

