Ingredientele care fac piureul pufos
Se adaugă untul, urmat de lapte, sare și piper. Untul trebuie să fie de calitate, cu un conținut ridicat de grăsime. Încorporează-l cât timp cartofii sunt încă calzi, pentru a se topi uniform. Laptele sau smântâna lichidă trebuie încălzite înainte de a fi adăugate, pentru a menține temperatura cartofilor și pentru a preveni apariția unei texturi neuniforme. Ajustarea cantității de lichid trebuie făcută treptat, până se obține consistența dorită.
Pentru un plus de savoare, se pot adăuga diverse ingrediente precum usturoi copt, brânză rasă, nucșoară sau chiar o lingură de smântână pentru un gust mai bogat sau ceapă călită, care îi va conferi o dulcață aparte oiureului de cartofi. La final, piureul trebuie amestecat cu grijă, folosind mișcări blânde, pentru a păstra aerul încorporat și a evita o consistență grea. Servit imediat, acesta își păstrează textura ideală, însă dacă trebuie reîncălzit, cel mai bine este să se adauge puțin lapte cald pentru a reveni la textura cremoasă inițială.
Iată o rețetă de piure pe care îl prepară gospodinele în Ardeal.
Ingrediente
800 g de cartofi, curățați și tăiați cuburi (cartofii albi sunt cei mai buni pentru piure);
4 linguri de unt;
1/2 cană de lapte cald (poate fi ajustată în funcție de consistența dorită);
2-3 linguri cu smântână grasă;
sare și boia de ardei dulce.
o ceapă.
Mod de preparare:
