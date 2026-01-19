Ce este „febra văii” și cum se manifestă: boala invizibilă se extinde rapid și poate ucide

O boală puțin cunoscută publicului larg, dar extrem de periculoasă, se răspândește într-un ritm accelerat în Statele Unite.

Este vorba despre „febra văii”, o infecție fungică respiratorie care se transmite prin inhalarea particulelor de praf contaminate și care, în formele grave, poate duce la meningită, leziuni permanente și chiar deces. Autoritățile sanitare americane avertizează că numărul cazurilor a crescut alarmant în ultimii ani, în special în vestul și sud-vestul țării.

O boală veche, dar tot mai prezentă

Infecția este cauzată de sporii unor ciuperci din genul Coccidioides, care trăiesc în solurile aride. Primele descrieri medicale datează de la sfârșitul secolului al XIX-lea, însă abia în ultimele decenii boala a devenit o problemă majoră de sănătate publică. Cele mai afectate regiuni sunt Arizona și California, unde condițiile climatice favorizează dezvoltarea și dispersia sporilor în aer.

Oamenii se pot infecta fără să-și dea seama, simpla expunere la praf fiind suficientă. Sunt frecvent afectați pompierii, muncitorii în construcții, agricultorii, arheologii sau persoanele care desfășoară activități în aer liber, în zone uscate.

Simptomele pot fi confundate cu o gripă banală

În cele mai multe cazuri, boala debutează cu manifestări aparent inofensive: oboseală accentuată, tuse persistentă, febră, dureri musculare, transpirații nocturne și dificultăți de respirație. La unii pacienți, simptomele pot dura săptămâni sau chiar luni, iar recuperarea este lentă.

Totuși, specialiștii avertizează că evoluția nu este întotdeauna benignă. Aproximativ 5–10% dintre pacienți dezvoltă complicații pulmonare cronice, iar în circa 1,5% din cazuri infecția se răspândește în organism, afectând oasele, articulațiile, pielea sau sistemul nervos central. În aceste situații, poate apărea meningita, o complicație cu o rată de mortalitate extrem de ridicată dacă nu este tratată prompt.

Explozie de cazuri și sute de decese anual

Datele oficiale arată o creștere dramatică a numărului de îmbolnăviri. Dacă la începutul anilor 2000 se raportau câteva mii de cazuri anual, în prezent cifrele au ajuns la aproape 20.000 de infectări pe an, iar aproximativ 200 de persoane mor în fiecare an din cauza acestei boli.

În ultimul deceniu, incidența a crescut cu peste 70% în Arizona, iar în California s-a multiplicat de patru ori. Specialiștii consideră că schimbările climatice, seceta prelungită și creșterea temperaturilor joacă un rol major în răspândirea sporilor fungici.

Avertismentul autorităților: „Infecția este extrem de gravă”

Responsabilii din sănătatea publică cer vigilență maximă, mai ales în rândul persoanelor care trăiesc sau călătoresc în zonele afectate. Medicii sunt îndemnați să ia în calcul acest diagnostic atunci când pacienții prezintă simptome respiratorii persistente, care nu se ameliorează după una-două săptămâni.

Un exemplu elocvent este cazul unei directoare de sănătate publică din California, care a fost diagnosticată cu febra văii după ce a dezvoltat meningită, inițial simptomele fiind confundate cu o infecție obișnuită. Experiența ei a atras atenția asupra faptului că boala este adesea subestimată, chiar și de profesioniștii din domeniu.

Cine este cel mai expus riscului

Potrivit autorităților sanitare americane, formele severe apar mai frecvent la:

persoane cu sistem imunitar slăbit (HIV/SIDA, transplant, tratamente imunosupresoare),

bolnavi de diabet,

femei însărcinate,

persoane de origine afro-americană sau filipineză.

În prezent, cercetători din cadrul universităților americane colaborează cu companii de biotehnologie pentru dezvoltarea unui vaccin destinat oamenilor, însă acesta se află încă în fază de cercetare.

Nu doar oamenii sunt afectați

Și animalele pot dezvolta forme severe ale bolii, în special câinii, la care infecția este adesea mai agresivă. Testele realizate în ultimii ani arată că un procent semnificativ dintre câinii din zonele endemice au fost expuși ciupercii. Un vaccin veterinar a fost deja aprobat în SUA, însă boala nu este contagioasă și nu se transmite de la animal la om.

„Febra văii” rămâne o boală invizibilă, dar cu efecte devastatoare. Specialiștii subliniază că diagnosticul timpuriu și tratamentul antifungic adecvat pot salva vieți, iar informarea populației este esențială pentru limitarea impactului acestei infecții care plutește, literalmente, în aer.