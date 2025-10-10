Acum, oamenii preferă să arunce sau să facă risipă, deoarece nu cunosc aceste trucuri extrem de benefice oricărei gospodine.

Carnea proaspătă poate fi ținută la frigider timp de câteva zile, dacă o veți săra și asezona din belșug cu frunze de cimbru sau de salvie. Aceste mirodenii ajută la conservarea cărnii.

Carnea tare se frăgezește, dacă puneți la fierbere un praf de bicarbonat de sodiu sau puțin oțet în apa în care o fierbeți. De asemenea, prin înmuierea în oțet înainte de fierbere.

Carnea de vită bătrână se frăgezește dacă la fierbere se scoate spuma cu o paletă. Apoi se adaugă pentru fiecare kg de carne câte o linguriță de alcool. Sau adăugați în apa clocotită câteva frunze de urzici.

Carnea prea slabă se gătește mai bine dacă o ungeți bine cu ulei înainte de a o pune la cuptor. Cea de gătit devine mai gustoasă, dacă se ține înainte timp de câteva minute în apă clocotită.

Cotletul de porc capătă un gust deosebit dacă înainte de a fi gătit se introduce într-un vas cu oțet din vin, diluat cu apă și cu amestec de mirodenii.