1.Parchează mașina lângă un perete

Evident, cel mai bun loc pentru o mașină este într-o parcare acoperită, fie ea subterană, supraetajată sau un simplu garaj. Însă probabil 1 din 1000 de automobile înscrise în România beneficiază de un asemenea lux. Dar în cazul unei furtuni, unele locuri de sub cerul liber sunt mai bune că altele. De exemplu, dacă parcam lângă peretele blocului sau cât mai aproape de oricare altă clădire, avem șanse mai mari să scăpăm de un eventual acoperiș luat de vânt. Pentru că acoperișul odată luat se va deplasa câteva zeci de metri, nu o să cadă lângă bloc. În cel mai rău caz o să curățăm puțină tencuiala, dar atât. Tot aici ești și protejat de grindină.

2.Nu te teme să-ți lași mașina sub copaci

Chiar dacă vezi la televizor multe cazuri de mașini peste care au căzut copaci în urmă unei furtuni, trebuie să știi că acestea sunt cazuri puține. Toți copacii căzuți sunt bătrâni și netoaletați. Dacă sunt prin preajma arbori mari și bătrâni, evita să lași mașina pe lângă ei. Însă dacă ai copaci mai tineri, care se țin “bine pe picior” și nu au nici coroana foarte bogată, îți recomandăm să lași mașina sub ei. Mai ales dacă sunt în spatele blocului, acolo unde vântul este mai domol și nu are putere să-i culce la pământ. Sub copaci, mașinile sunt protejate atât de eventuale bucăți de acoperiș luate de pe bloc, cât și de grindină. În cel mai rău caz o să cureți zeci de frunze căzute, însă măcar grindină își va pierde din viteză și nu îți va îndoi caroseria.

3.Evită parcarea de lângă parcuri

De obicei, copacii care cad sunt pe lângă parcuri. Sfatul nostru este să nu parchezi mașina lângă parc deoarece șansele să te trezești cu un copac sau cu niște crengi mari pe mașină sunt mai mari. Unde sunt parcuri, de obicei, nu sunt nici clădiri înalte care să estompeze curentul creat de vânt, așa că aici se va face vijelia și mai puternică. Poate că nu vor cădea copaci, dar mulți au coroana plină de crengi uscate care abia așteaptă să cadă și să-ți spargă parbrizul.

4.Nu parca în intersecții

De obicei, intersecțiile sunt mai joase că nivelul șoselelor care ajung în ele. Și aici sunt și multe canalizări. În România însă, canalizările sunt așa cum le știm cu toții: proaste și vechi. Iar dacă e să refuleze, primele care se inundă nu sunt străzile mari, ci intersecțiile. Dacă nu vrei că a două zi să te trezești cu apă până la faruri, încearcă să pui mașina în alt loc, eventual undeva mai sus, poate pe trotuar dacă există locuri de parcare, poate pe o stradă în rampă. Oricum, departe de intersecții, acolo unde se acumulează apă de pe toate străzile.

5.Du-te la cumpărături

După dezastrele din ultima perioadă, autoritățile au învățat ceva. Și anume, alertează în caz de furtuni cu ceva timp înainte. De exemplu, azi s-a anunțat furtună serioasă după-amiază în anumite zone. Dacă ai încredere în meteorologi și ești în aceste zone, du-te la cumpărături. În marile centre comerciale. Sau la film, sau să mănânci ceva. Doar pentru simplul fapt că acolo poți găsi o parcare subterană. Lași mașină acolo pentru câteva ore cât durează urgia anunțată la meteo, după care pleci liniștit fără să fi suferit pagube de la grindină. Cineva care a pățit-o deja, cu siguranță asta va face.

6.Metode anti-grindină

Nu puține sunt mașinile ce poartă cicatricile cauzate de grindină. Adică tablă împânzită de îndoituri mici și parbrize crăpate. Și am văzut și câteva metode de protejare împotriva acestui fenomen periculos. De exemplu, unii șoferi puneau paturi pe parbriz și pe plafon. Alții montaseră un pavilion deasupra mașinii. Și unii puneau o simplă prelata, crezând că asta ii protejează. O soluție bună văzută la străini este următoarea: cumperi de la magazine cu articole de camping 3 suluri de izopren, adică acele saltele pe care le pui sub sacul de dormit în cort sau pe care faci gimnastică. Unul îl prinzi cu portierele peste parbriz. Și celelalte două le prinzi cu portierele de plafon. Mai rămân capotă motorului și portbagajul, pe care le poți acoperi la fel, sau cu niște paturi. Asta dacă nu cumva reușești să duci mașina într-un loc acoperit.

