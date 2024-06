"Tot ce a mers prost in aceasta tara, sigur ca are decizie politica, dar are legatura cu mare parte din fostii securisti, care si-au luat tara pe nume personal si au negociat-o cu factori externi. In cazul nostru, mai nou, Statele Unite ale Americii, care aveau - dupa cum ne-a zis Cocos (Dorin Cocos - n.r.) - birou in interiorul dna; care negociau afaceri cot la cot cu sefii SRI si cu oameni de afaceristi, care dupa aceea au devenit denuntatori impotriva altor oameni de afaceri romani; firmele americane care nu au patit nimic.

Le place foarte mult luxul. Lor nu le place cartea. Si Kovesi, si Coldea sunt oameni care au terminat cu media 6, cu media 7, adica note mici ca sa conduci Romania", a declarat Cozmin Gusa.