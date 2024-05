Generalul negru l-a sunat pe jurnalist, iar pe lângă faptul că a negat legăturile cu cei din dosar, fostul adjunct din Servicii a ținut să precizeze: "Ori conduc România, și atunci sunt de neatins, inclusiv de DNA, ori n-o conduc".

"Aseară, m-am trezit pe Whatsapp cu apel vocal pierdut, un număr, nu-l aveam în agendă. Mi-a scris: "Bună seara!".

Dimineață, la 08:35, din nou apelul și următoarea precizare: "Bună dimineața, domnule Cristoiu! Florian Coldea vă deranjează, urmare a apelului public pe care mi l-ați adresat. Rog un feedback, dacă se poate. Mulțumesc!"

Am vorbit cu dl. Florian Coldea. Am vorbit, am reafirmat ideea de a-mi da un interviu, mi-a explicat că, așa cum a spus și în comunicat, în această perioadă nu poate, deoarece nu vrea să aibă ingerințe în justiție.

I-am zis că s-a creat imaginea că el conduce România, a zis: "Ori conduc România, și atunci sunt de neatins, inclusiv de DNA; ori n-o conduc, și atunci…". Mi-a spus că nici nu știe despre o parte dintre personajele implicate. A zis că pe Nicușor Dan l-a văzut de câteva ori.

Am discutat povestea cu Hideg și am înțeles că domnul acesta a umblat după el vreo 7 luni.

I-ar fi întins mâna lui Hideg și i-ar fi spus că știe despre cazul lui, Coldea susținând că are martor pe cel care l-a condus.

O altă chestiune pe care am încercat să mi-o lămuresc este cu acel domn Tocaci. Am înțeles din discuția cu domnul Coldea că pe ăla l-a văzut abia la audieri", spune Ion Cristoiu.