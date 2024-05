"Ieri i-am luat apărarea lui Ion Cristoiu, dar mi-am exprimat dezacordul cu acțiunea, punând demersul său (flagrant, din punctul meu de vedere) pe seama obișnuitei atitudini de a fi „Gică contra”, atitudine prin care Cirstoiu a reușit de multe ori să demonteze manipulări de presă periculoase. Acest lucru, faptul că i-am luat apărarea, nu a domolit însă atitudinea critică la adresa lui Ion Cristoiu; am primit ieri foarte multe mesaje critice de revoltă, atât pe adresele Gold FM, pe rețelele de socializare, pe mail, cât și pe telefonul meu personal. N-am apucat să vorbesc ieri cu Ion Cristoiu despre asta, deși cred acum că ar fi trebuit să o fac cu prioritate.

În schimb, în pastila sa de azi, difuzată la Gold FM azi dimineață de la orele 7:00, am aflat că ieri l-a sunat chiar Coldea și au avut o convorbire al cărei conținut a fost transcris de colegii de la Solid News și o puteți vedea în linkul anexat chiar AICI.

Ion Cristoiu a mărturisit în ultimele zile că a avut multe întâlniri în trecut cu Coldea (se pare că e vorba de câteva zeci) la sediul SRI. Șirul acestora s-ar fi întrerupt în urma unor nemulțumiri ale generalului interlop. Totuși am reținut că Cristoiu l-a „citit” bine pe acesta, adică, citez: „credeam că este un Robespierre”, iar eu am priceput din asta că în accepțiunea lui Ion Cristoiu Coldea ar fi fost un apucat zărghit ce distruge cu cruzime tot ce i s-ar împotrivi scopurilor, așa cum a fost de fapt Robespierre. Se pare că m-am înșelat, vom vedea. Ier, Coldea, disperat, dar dornic de manipulare, a reluat telefonic în convorbirea cu Ion Cristoiu placa conform căreia el nu dă interviuri, dar crede în justiție și bineînțeles că ar fi nevinovat. În plus a îndrugat niște minciuni referitoare la implicarea sa în proiectul UNTOLD Dubai, scoțându-și la înaintare și fiica, pe care a prezentat-o cu mult cinism ca fiind motivul real al deplasării. De fapt, prieteni, în realitate a folosit-o drept acoperire pentru deplasarea lui și, atenție, a făcut asta cu acordul mamei acestei copile, celebra doamnă Coldea, ce este încă șefa Departamentului Psihologic din SRI. Coldea a mai zis că nici pe Cătălin Hideg nu-l prea știe; s-ar fi întâlnit cu el la ieșirea dintr-un restaurant, deși există mărturii și dovezi că un chinez ciudat le-a făcut cunoștință și i-a apropiat, unul din insectarul lui Coldea. Bomba convorbirii cu Ion Cristoiu este că acest Coldea recunoaște că Nicușor Dan este omul lui, spunându-se că s-au întâlnit de mai multe ori, de câteva ori. Deci singurul lucru bun din convorbirea lui Cristoiu este că ne-am dat seama că Nicușor Dan este și el prins în insectarul lui Coldea, pentru că tocmai Coldea a confirmat acest lucru, ceea ce îl acuză încă o dată pe Nicușor Dan, repetat după treaba cu Matei Păun, consilierul lui de taină, marele afacerist, multimilionarul care a înflorit în umbra afacerilor primăriei.

Ei bine, în urma acestor convorbiri și a acestei poziționări, de data asta nu-i mai iau apărarea lui Ion Cristoiu; ba chiar consider că participă la o nepermisă acțiune de spălare publică a lui Coldea, invocând în mod fals niște principii de presă liberă, dar îi reamintesc că cel puțin în cazul câtorva zeci dintre noi are de-a face cu profesioniști cam de același calibru cu al său. Cum să ignori, domnule Cristoiu, dovezile clare despre corupția și nocivitatea personajului Coldea, expuse prin anchetele temeinice ale jurnaliștilor Clubului de Presă și nici măcar să nu te revolți în fața minciunilor flagrante pe care ți le înșiră ție, jurnalist profesionist, un mare mincinos, cum e Coldea, tot profesionist, dar în ale minciunii? O să vedem cum se va regrupa din punct de vedere editorial Ion Cristoiu, revanșându-se în fața oamenilor ce-i respectă și apreciază activitatea. Ar fi un mare, mare păcat ca unul ca și Coldea să poată să-i distrugă reputația. Eu chiar îl avertizez acum cu amiciție pe Ion Cristoiu că se apropie de un dezastru reputațional. Niciun om cu scaun la cap nu înghite aberațiile cu prestigiul lui Coldea și subțirimea dosarului de la DNA. Mulți pot să creadă în mod întemeiat că generalii interlopi ar avea pârghii de șantaj sau de coerciție și asupra lui Ion Cristoiu, așa cum au asupra celor de la UM-urile de presă de tip G4Media, Spotmedia, Digi24, Hotnews ziare.com etc.

S-a devoalat, însă, în urma acestui eveniment din „telenovela Ion Cristoiu-Coldea”, strategia de apărare a generalilor-interlopi. Vor recurge, prieteni goldiști, la agenții lor din presă, pentru a decredibiliza acuzațiile indubitabile la adresa lor, îi vor forța să manipuleze prin minciuni evidente, sperând astfel să slăbească presiunea publică legitimă asupra mediului din justiție, cum, din păcate, s-a întâmplat și în cazul lui Ion Cristoiu. Iar asta pentru că vor să scape exact prin același proceduri pentru care azi sunt acuzați, anume să-și folosească forța dosarelor de șantaj asupra oamenilor din justiție puși să instrumenteze dosarele și apoi ulterior să judece. Să sperăm, însă, că de data asta s-a format o masă critică, care va putea bloca asemenea demersuri, așa cum am încercat și eu prin acest editorial, extrem de neplăcut pentru mine tocmai pentru că a fost vorba și despre Ion Cristoiu," a argumentat Cozmin Gușă, în editorialului vorbit din emisiunea “Ce-i în Gușă, și-n căpușă!”, de la GOLD FM)