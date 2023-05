Premierul Nicolae Ciucă a anunțat, marți, mai mulți bani pentru cercetare în următorii ani, prin program guvernamental. Șeful Executivului a declarat că s-a convenit prin program guvernamental ca, până în 2026, 70 de miliarde de lei să fie alocate cercetării.

„Pe 31 ianuarie, am desfășurat Gala cercetării, care, de asemenea, a fost un moment prin care ne-am bucurat cu toții să aducem acasă tineri, profesori, cercetători care își desfășoară activitatea și în alte țări şi să le recunoaștem meritele și performanța, pe care le-au demonstrat de-a lungul timpului, atât în România cât și în țările unde își desfășoară astăzi activitatea.

Bursa 'Henri Coandă' a fost asumată de către Ministerul Cercetării şi Digitalizării şi am susţinut-o foarte mult, pentru că s-a înscris în abordarea noastră pentru ceea ce înseamnă un proiect, de ce nu, îi putem spune un proiect de ţară, prin care să relansăm tot ceea ce are tânăra generaţie mai bun. Discutăm de tânăra generație, dar trebuie să privim și să recunoaștem meritele celor care astăzi stau la stânga și la dreapta dumneavoastră și care v-au îndrumat și vă îndrumă pașii în laboratoare, în institute, oriunde vă puneți în valoare pasiunea, dedicarea.

Sunt aici 150 pe premiați în competițiile internaționale. Nu cred că este suficient ca, doar prin activitatea de astăzi, să recunoaștem ceea ce dumneavoastră ați realizat. Nu cred că este suficient ca printr-o simplă activitate la sediul Guvernului, să aducem la cunoștință munca și eforturile pe care dumneavoastră le-ați depus pentru a putea să vă fie recunoscute competențele și să vă fie recunoscută valoarea în competițiile internaționale, dar cred cu tărie că dincolo de această activitate, avem nevoie ca toți cei care gândesc și trudesc cu inima la viitorul României trebuie să se aplece mai mult spre tot ceea ce poate să însemne cercetare și inovare”, a anunnțat premierul Nicolae CIucă, marți, prezent la Gala premiilor "Henri Coandă" acordate elevilor şi studenţilor care au obţinut performanţe la competiţii internaţionale.

„I-am promis domnului ministru (S. Burduja, n.r.) că, dacă vine cu un plan care să mă convingă, voi face tot ceea ce este posibil, astfel încât să alocăm bugetul pe măsură acestui domeniu. (...) Am reuşit, în felul acesta, să identificăm acele elemente de plan prin care am alocat cercetării anul acesta un buget cu 70% mai mare decât anul trecut. Aş fi dorit să fie mai mult, puteam să alocăm banii pe hârtie, dar nu aveam cadrul care să asigure absorbţia şi proiectele prin care să reuşim să ducem la bun sfârşit ceea ce dumneavoastră v-aţi propus să realizaţi în laboratoare.

Am convenit, prin program guvernamental, ca, până în 2026, circa 70 de miliarde de lei să fie alocate cercetării. 70% în bugetul cercetării înseamnă trei miliarde de lei anul acesta. Nu sunt bani mulţi, sunt bani puţini, dar cred că efervescența pe care o vedem astăzi, după ce toți cei care își pierduseră încrederea în ceea ce poate să realizeze mintea cercetătorilor români, au primit o gură de oxigen și, în felul acesta, s-au renăscut acele speranțe și au fost refăcute toate schițele pentru ceea ce ne dorim să facem în viitor. În felul acesta, ne dorim să reușim cu adevărat să punem în valoare creierele briliante pe care tânăra generație le are. După Gala Cercetării, când am văzut cu cât entuziasm și cu câtă bucurie s-au întors acasă cei care, de ani de zile, nu mai fuseseră contactați, nu mai fuseseră întrebați de ceea ce fac sau cum o duc și dacă pe noi ne mai interesează în vreun fel cercetarea și inovarea, ne-am dat seama cât de mult entuziasm există în acest sector și cât de multă valoare putem să punem pe lista aceasta de recunoștință la nivelul celor care, într-adevăr, pot să reprezinte România pe cele mai înalte tribune ale cercetării și inovării. Sunt, în momentul de față, mai multe proiecte prin care ne dorim să susținem și să stimulăm, să încurajăm cercetarea și inovarea.

Sunt bani europeni - 600 milioane euro- care vor fi alocați pentru cercetare și dezvoltare. Sunt bani, de asemenea, pe care i-am alocat prin noile proiecte ale legilor educației, dorind să stimulăm pasiunea pentru cercetare și inovare de pe băncile școlilor iar, în felul acesta, 10.000 de laboratoare din țară vor fi refăcute, vor fi înnoite, vor fi primenite cu tot ceea ce trebuie, astfel încât să putem să gândim o coerență a ceea ce înseamnă cercetarea și inovarea. La nivelul Guvernului, am văzut, prin toate aceste demersuri și decizii pe care le-am luat, nimic altceva decât obligația noastră, responsabilitatea de a vă asigura cadrul general să vă manifestați și să vă puneți în valoare mintea. Eu sunt convins că, indiferent ce vom face noi, dumneavoastră sunteți cei care veți asigura dezvoltarea și evoluția țării, recunoașterea valorilor țării în viitor”, a anunțat Nicolae Ciucă.

„Avem nevoie ca toți cei care gândesc și trudesc cu inima la viitorul României trebuie să se aplece mai mult spre tot ceea ce poate să însemne cercetare și inovare. Sunt țări care alocă 2%, 3% pentru cercetare și inovare. De ce? Pentru că, de aici se proiectează viitorul, de aici știm care vor fi noile tehnologii, care vor fi folosite în tot ceea ce poate să însemne dezvoltarea unei țări, consistența și evoluția unei economii. Ca atare, am avut, la începutul preluării mandatului, o discuție cu directorul unui institut de cercetare, domnul profesor Varlam de la Govora, de la ICSI, și, după ce am discutat cu dumnealui și mi-a făcut o descriere a ceea ce se întâmplă în institutul respectiv, am discutat cu cei care gestionau la vremea respectivă Ministerul Cercetării și Digitalizării. Am înțeles unde suntem, am înțeles ce avem de făcut și am înțeles că este nevoie ca cel puțin o dată pe lună să discutăm despre cercetare și inovare. (...)

Vă spun toate chestiunile acestea nu doar din perspectivă teoretică, din perspectiva dialogului, ci am avut în vedere faptul că România - și am afirmat de mai multe ori lucrul acesta - are potențial nedescoperit. Potențialul nedescoperit sunt mințile briliante și România are potențial în resursele sale naturale, pe care le putem pune în valoare doar prin domeniul cercetării și inovării, prin prelucrarea și procesarea lor, prin asigurarea unei valori adăugate cât mai mari. Ce am făcut până aici cu aceste resurse? Le-am vândut ca materie primă altora care au produs și noi am cumpărat. Este momentul ca, prin ceea ce faceți dumneavoastră, prin ceea ce ne asumăm noi, prin responsabilitatea fiecăruia dintre noi, să folosim cu înțelepciune și eficient tot ceea ce avem la îndemână ca potențial și oportunități”, a adăugat premierul Nicolae Ciucă, marți, la Gala premiilor „Henri Coandă”.

Şeful Executivului a participat, marţi, la Gala premiilor "Henri Coandă" acordate elevilor şi studenţilor care au obţinut performanţe la competiţii internaţionale.



La prima ediţie a Galei premiilor "Henri Coandă", valoarea totală a premiilor acordate a fost de 1,5 milioane de lei.