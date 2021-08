Oamenii sunt copleșiți de ceea ce li se întâmplă. Mulți dintre ei au rămas fără curent, iar casele și mașinile lor au fost luate de ape.

În urma inundațiilor masive, o persoană a murit, una este dată dispărută și mai multe au fost rănite după ce un pod s-a prăbușit din cauza unei viituri puternice.

Autoritățile continuă evacuarea locuitorilor blocați în mijlocul șuvoaielor. Mai multe drumuri au fost închise.

19 people trapped in floods in Turkey's Black Sea province of Sinop were rescued by helicopter pic.twitter.com/rfc8XVqZ8b