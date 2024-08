Cele mai frumoase femei celebre. Top 30 dive

Femei frumoase celebre

Lista celor mai frumoase femei celebre din lume poate fi extrem de lungă. Cu siguranță, sunt mult mai multe, decât cele pe care vi le prezentăm, însă acest top, realizat de site-ul healthy-woman-mag.com, a selectat doar treizeci dintre cele mai cunoscute și frumoase femei celebre la nivel mondial. Ordinea prezentării lor, din punctul nostru de vedere, este irelevantă, întrucât fiecare în felul ei este de o frumusețe răpitoare, doar se spune că gusturile nu se discută.

Mozhdah Jamalzadah

Originară din Afganistan, când Mozhdah avea 5 ani, ea și familia ei au părăsit țara din cauza războiului și au emigrat în Canada. Mozhdah a găsit mângâiere în muzică, folosind-o pentru a uita de tulburările din țara natală. Și-a lansat debutul în timp ce era studentă a Universității din Columbia Britanică.

Alicia Vikander

Alicia Vikander și-a început călătoria spre actorie la frageda vârsta de 7 ani, iar la 9 ani a început baletul. Născută în Suedia, este cunoscută mai ales pentru că a câștigat un premiu Oscar.

Taraneh Alidososti

Fără îndoială, este una dintre cele mai bune actrițe de film din Iran. A fost desemnată ca fiind cea mai bună actriță TV în 2012, într-un sondaj realizat de revista Film Monthly. în același an.

Naomi Campbell

Cu siguranță, Naomi Campbell este încă foarte populară. Cu o abordare fermă asupra industriei modei de la sfârșitul anilor 80 și anii 90, superbul model britanic continuă să fie încă un superstar și să facă parte dintre cele mai frumoase femei celebre.

Anne Curtis

Uimitoare Anne Curtis a devenit vedetă în Filipine, țara sa de origine, înainte de a ajunge la Hollywood. Ea joacă în filme de la mijlocul anilor 90, dar marea ei ascensiune a venit când a deținut rolul principal într-un serial TV foarte vizionat.

Manuela Arcuri

Manuela provine din Italia și este una dintre reginele telenovelelor. Deși, această frumusețe este cunoscută mai ales pentru talentul actoricesc desăvârșit, priceperea ei nu se limitează doar la asta, deoarece este și o sportivă excelentă, deținând centura neagră la karate. De asemenea, este un model de excepție.

Ronda Rousey

Expendables 3 a fost primul film al Rondei, dar ceea ce i-a adus adevărata popularitate au fost abilitățile impecabile în artele marțiale. Ulterior a continuat să se alăture Raw Brand, după ce a părăsit MMA.

Elizaveta Boyarskaya

Elizaveta este o actriță uimitoare, de origine rusă, care a jucat în diverse piese de teatru, emisiuni TV și filme rusești. Privirea ei atrăgătoare și personalitatea sa izbitoare continuă să o mențină printre preferatele publicului.

Aishwarya Rai

Aishwarya Rai, fermecătoarea vedetă de film din India, a apărut în peste 40 de producții din întreaga lume. Zâmbetul captivant și ochii atrăgători ai acestei zeițe, în vârstă de 44 de ani, cuceresc cu ușurință inimile de fiecare dată.

Kate Upton

Kate Upton este una dintre cele mai renumite figuri din industria modei. În 2011, în urma apariției sale în costum de baie în Sports Illustrated, frumoasa americancă a fost numită cea mai sexy prezență a anului. Acest lucru era de așteptat, pentru felul în care arată, dar și datorită zâmbetului ei cuceritor.

Haifa Wehbe

De la 16 ani, Haifa a început să deguste din deliciul faimei. Vedeta muzicală din Liban a ocupat locul 2 în concursul Miss Liban. Personalitatea ei captivantă și aspectul fizic au clasat-o cu ușurință pe locul 8, dintre sute de femei, drept „Cele mai dorite femei din lume", conform site-ului Askmen.com.

Adriana Lima

Adriana Lima a fost asociată cu brandul exotic Victoria Secret, încă din 1999 și cu Maybelline din 2003. A fost supranumită drept „Supermodelul Braziliei”, la 15 ani, devenind în prezent unul dintre cele mai bine plătite modele de pe planetă.

Amanda Cerny

Amanda este cunoscută pentru videoclipurile de fitness și nutriție, pe care le pune la dispoziție pe YouTube. Are o latură amuzantă, de asemenea, a participat la o serie de prezentări de modă.

Blake Lively

Actrița Blake, fiica renumitului producător Ernie Lively, a ajuns renumită pentru rolul său din Gossip Gils, serialul de televiziune pentru adolescenți, unde a jucat-o pe Serena Van der Woodsen. După ce s-au încheiat filmările, în 2012, ea a devenit imaginea brandului L\"Oréal.

Gal Gadot

Atrăgătoarea Gal Gadot a fost în ultima vreme privită ca una dintre cele mai tari actrițe de la Hollywood. Înainte, ea era faimoasă pentru rolurile din filmele Fast&Furious, unde a înfățișat personajul lui Gisele Yashar, dar faima sa a venit imediat după ce a jucat rolul lui Wonder Woman, în filmul de super-eroină DC DC 2017.

Ashley Graham

Ashley, această frumusețe născută în Nebraska, a apărut în numeroase reviste de modă, inclusiv Vogue și Glamour. Este considerată un model „plus-size” și și-a petrecut cea mai mare parte a carierei sale de model, pledând pentru acceptarea naturaleței corpului.

Niki Karimi

Uimitoarea actriță iraniană, în prezent regizoare, și-a început cariera în actorie când încă era în școala elementară. A obținut mai multe premii în industria cinematografică și a primit ovații speciale pentru regizarea unor filme de cea mai bună calitate, precum Shift-e Shab și A Few Days Later.

Gigi Hadid

Gigi și-a început cariera de fotomodel la vârsta de 2 ani, a fost numită unul dintre primele 50 de modele de la Models.com, în 2014, dar a continuat să se concentreze pe educația ei. Ea a revenit la scenele de modeling în 2011 și a primit recunoaștere la nivel mondial încă de atunci. Gigi are origini germane și palestiniene.

Emma Stone

Emma este faimoasă pentru rolurile din The Amazing Spider-Man și The Amazing Spider-Man 2, unde a jucat-o pe Gwen Stacy. A jucat în primul său film în 2007, unde a lucrat împreună cu Michael Cera și Jonah Hill în Superbad, dar marea sa lovitură a venit doi ani mai târziu, când a jucat în trei Blockbusters de la Hollywood - Paperman, Ghosts of Girlfriend Past și Zombieland.

Pia Wurztvach - femei frumoase celebre

Câștigătoarea Miss Univers din 2015 este cu siguranță una dintre cele mai frumoase femei din lume. Ea a fost prezentatoare tv în Filipine, într-o serie de emisiuni TV. A apărut și în filme după ce a câștigat titlul de Miss Univers.

Alexandra Daddario

Încântătoare Alexandra s-a făcut remarcată încă din adolescență, când a jucat în All My Children, portretizarea Laurie Lewis. A fost nominalizată la Teen Choice Award, în 2010, pentru personajul său din film, Percy Jackson.

Fahrye Evcen

Fahrye este o actriță TV de origine turcă, care a jucat în mai multe filme. Fahrye a primit multă atenție pentru abilitățile sale actoricești și pentru frumusețea sa. Este soția renumitului actor Burak Ozcivit.

Angelina Jolie

Angelina nu este cunoscută numai pentru talentul său uimitor, ci și pentru rolurile sale de activist. A primit premii internaționale pentru interpretarea sa în filmul TV Gia, care a câștigat premiul Globul de Aur. Angelina, fostă soție a lui Brad Pitt, a fost cotată recent ca una dintre cele mai bine plătite actrițe de la Hollywood. Campaniile sale umanitare au salvat multe vieți, merită să facă parte dintre cele mai frumoase femei celebre.

Margot Robbie

Margot Robbie este o actriță australiană, ce deține o combinație, ce reprezintă unul dintre cele mai puternice instrumente, pe care le-ar putea avea o femeie în arsenalul ei, de o frumusețe fascinantă și un talent imens.

Deepika Padukone

Actrița indiancă, Deepika, și-a început cariera de actorie în 2006. Acum se dedică mai mult scrierii de articole despre sănătate și fitness. Dakota Johnson

Dakota a debutat pe scena filmelor în 1999, cu filmul Crazy in Alabama, apoi a intrat în lumea modei, ca model, în 2006. Cel mai cunoscut rol al acesteia a fost cel pe care l-a jucat în Fifty Shades of Gray.

Emma Watson

Emma, tânăra și frumoasa actriță, a înflorit atunci când a jucat-o pe Hermione Granger în Harry Potter. De la fetița din scenele magice ale lui Harry Potter, Emma Watson a înflorit, devenind una dintre cele mai sexy tinere din lume.

Taylor Hill

Taylor a devenit unul dintre „Angels of Victoria’s Secret” în 2015. Aspira să fie gimnastă profesionistă în anii ei mai tineri. A fost desemnată în mai multe topuri ale celor mai sexy femei.

Pryanka Chopra

Priyanka, uimitoarea actrița de Bollywood, și-a făcut debutul în actorie în 2003, în The Hero: Love Story of a Spy. Însă ea și-a început ascensiunea spre faimă în 2005, când a fost prezentă în șase producții de filme hollywoodiene.

Beyonce