Ceaiul Pu-erh este cunoscut din timpuri străvechi în medicina tradițională chinezească. A devenit cunoscut în lumea întreagă prin compoziția sa unică, fiind un remediu natural cu o aromă bogată.

Ceaiul Pu-erh este binecunoscut pentru efectele de curățare a sângelui, precum și pe cele de ardere a grăsimilor, fiind foarte bun în curele de slăbire. Conţine ingrediente care accelerează metabolismul, împie­dică formarea ţesuturilor grase şi atacă depozitele de grăsime deja formate care, cu timpul, se dizolvă.

Frunzele de ceai Pu-erh sunt pregătite printr-un pro­ces de oxidare și fermentare îndelungată – timp de câţiva ani. Ceaiul este negru sau maro, cu aromă puternică, și se comercializează sub di­verse forme: frunze, cuburi, pira­mide ori pliculeţe. Ceaiul Pu-er poate fi găsit în magazine cu produse asia­tice, magazine naturiste sau farmacii.

Acest ceai special are în compoziția sa peste 700 de substanțe active, printre care și vitamine (A, C, E, P), minerale (mangan, magneziu, potasiu, fluor, fosfor, zinc), antioxidanți, proteine, acid galic, glucide complexe, mico și macro elemente, ceaiul are efect calmant, antioxidant, diuretic, detoxifiant și energizant.