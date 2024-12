Zeama de varza este o bautura cu proprietati benefice pentru sanatate, care poate contribui la imbunatatirea digestiei, la intarirea sistemului imunitar, la reducerea inflamatiei si la prevenirea afectiunilor cardiovasculare.

In ceea ce priveste imbunatatirea digestiei, zeama de varza contine probiotice naturale, care ajuta la refacerea florei intestinale si la imbunatatirea procesului de digestie. Potrivit unui studiu publicat in jurnalul Applied Microbiology and Biotechnology, consumul de probiotice poate ajuta la tratarea si prevenirea afectiunilor precum constipatia, diareea si sindromul colonului iritabil.

De asemenea, zeama de varza poate fi un aliat pentru intarirea sistemului imunitar datorita continutului sau bogat in vitamina C. Potrivit unei cercetari publicate in jurnalul Nutrients, vitamina C are un rol important in imbunatatirea functiei imune si in prevenirea infectiilor. De asemenea, probioticele din zeama de varza pot ajuta organismul sa lupte impotriva bacteriilor daunatoare si sa mentina o stare de sanatate optima.

Un alt beneficiu al zemii de varza este reducerea inflamatiei. Conform unui studiu publicat in jurnalul Molecular Nutrition & Food Research, compusii antiinflamatori din varza, precum vitamina K si sulforafan, pot contribui la reducerea inflamatiei in organism. Acest lucru poate ajuta la ameliorarea simptomelor unor afectiuni precum artrita, astmul sau bolile inflamatorii intestinale.

In plus, zeama de varza poate ajuta la prevenirea afectiunilor cardiovasculare prin reglarea tensiunii arteriale si mentinerea unui nivel sanatos al colesterolului in sange. Potrivit unui studiu publicat in jurnalul Nutrients, continutul de potasiu si fibre din varza poate ajuta la mentinerea sanatatii inimii.

Proprietatile nutritive ale zemii de varza

Zeama de varza este o sursa excelenta de vitamine si minerale, care contribuie la intarirea sistemului imunitar, mentinerea sanatatii osoase si reglarea metabolismului. Conform unui studiu publicat in jurnalul "Food Science and Technology Research", zeama de varza contine o cantitate semnificativa de vitamina C, care ajuta la protejarea celulelor de stresul oxidativ si la imbunatatirea sanatatii generale a organismului. De asemenea, aceasta bautura este bogata in vitamina K, care ajuta la mentinerea sanatatii osoase si la coagularea sangelui. Mai mult decat atat, zeama de varza contine si vitamina B6, acid folic, potasiu, fier si calciu.

Zeama de varza fermentata contine lactobacili, care sunt bacterii benefice pentru sanatatea tractului digestiv. Aceste bacterii probiotice ajuta la echilibrarea florei intestinale, favorizeaza digestia si intaresc sistemul imunitar. Conform unui studiu publicat in jurnalul "Critical Reviews in Food Science and Nutrition", consumul de alimente fermentate, precum zeama de varza, poate ajuta la reducerea riscului de boli inflamatorii, cum ar fi boala inflamatorie intestinala.

Zeama de varza are proprietati antioxidante si antiinflamatorii datorita prezentei unor compusi precum sulforafan, indol-3-carbinol si izotiocianat de alil. Acesti compusi pot ajuta la prevenirea inflamatiei cronice, protejarea celulelor de stresul oxidativ si reducerea riscului de boli cronice. Un studiu publicat in jurnalul "Current Pharmacology Reports" a constatat ca sulforafanul poate ajuta la prevenirea si tratarea cancerului.

Consumul de zeama de varza poate contribui la detoxifierea organismului, in special a ficatului, prin stimularea productiei de enzime detoxifiante. Acest proces poate ajuta la eliminarea toxinelor si la imbunatatirea sanatatii generale a organismului. Conform unui studiu publicat in jurnalul "Journal of Medicinal Food", sulforafanul din zeama de varza poate ajuta la prevenirea si tratarea bolilor hepatice.