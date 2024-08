Care sunt beneficiile dietei mediteraneene?

Studii recente au asociat dieta mediteraneana cu factori de risc mai scazuti pentru boli de inima, cum ar fi colesterolul crescut si tensiunea arteriala crescuta. Astazi, dieta mediteraneana este unul dintre planurile de alimentatie sanatoase recomandate de catre expertii in nutritie. De asemenea, este recunoscut de Organizatia Mondiala a Sanatatii ca si model pentru o alimentatie sanatoasa.

Dieta mediteraneana are multe beneficii, printre care:

Beneficii pentru sanatate

• Reducerea riscului de boli cardiovasculare.

• Sustinere in atingerea si pastrarea unei greutati corporale sanatoase.

• Mentinerea in limite normale a glicemiei, a tensiunii arteriale si a colesterolului.

• Reducerea riscului de sindrom metabolic.

• Sustinerea unui echilibru sanatos al microbiotei intestinale.

• Reducerea riscului pentru anumite tipuri de cancer.

• Incetinirea declinului functiei cognitive cauzate de imbatranire.

• Sustinerea longevitatii.

Cardiologii recomanda adesea dieta mediteraneana, deoarece cercetarile extinse sustin beneficiile acesteia pentru sanatatea inimii. Un studiu (publicat in 2018) a analizat persoanele cu risc crescut de boli cardiovasculare pe o perioada de cinci ani.

Acesti oameni au fost impartiti in doua grupuri. Un grup a urmat dieta mediteraneana, iar celalalt grup a urmat o dieta saraca in grasimi. Grupul care a urmat dieta mediteraneana a avut un risc relativ mai mic de evenimente cardiovasculare (atac de cord, accident vascular cerebral sau deces cauzat de afectiuni cardio-vasculare), cu 30% mai mic, comparativ cu grupul care a urmat o dieta saraca in grasimi.

Reteta culinara mediteraneeana

Una dintre cele mai celebre si sanatoase retete mediteraneene este Salata Greceasca clasica. Aceasta salata simpla si delicioasa este preparata din ingrediente proaspete si ulei de masline extra virgin. Iata o reteta rapida pentru Salata Greceasca:

Ingrediente: 2 castraveti, taiati cubulete, 4 rosii, taiate cubulete, 1 ceapa rosie, taiata subtire, 1 ardei gras verde, taiat cubulete, 200 g branza feta, cubulete sau faramitata, Masline Kalamata, Oregano uscat, Ulei de masline extra virgin, Suc de lamaie proaspat stors, Sare si piper dupa gust.

Indicații:

Intr-un bol mare, combinati castravetii, rosiile, ceapa rosie si ardeiul gras. Adaugati branza feta si maslinele. Presarati oregano uscat peste ingredientele din bol. Stropiti salata cu ulei de masline extra virgin si sucul de lamaie proaspat stors.

Condimentati cu sare si piper dupa gust. Amestecati delicat toate ingredientele pentru a le combina. Lasati salata sa se odihneasca in frigider timp de aproximativ 30 de minute inainte de servire pentru a permite aromei sa se dezvolte. Aceasta Salata Greceasca este o optiune perfecta pentru a incepe sa va bucurati de beneficiile dietei mediteraneene si de savoarea ingredientelor proaspete si sanatoase.





