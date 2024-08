Măslinele verzi

Măslinele verzi sunt adevărate vedete în bucătăriile din întreaga lume. Cu un gust distinct și o textură fermă, ele sunt adesea vedetele aperitivelor și salatelor.

Mai tinere și cu o textură mai fermă, măslinele verzi au un gust adesea mai aspru decât cele negre. Ele pot fi, de asemenea, mai sărate sau măslinate, în funcție de modul în care au fost preparate.

Acestea se recoltează înainte de coacere pentru a capta acea textură fermă și acel gust unic. Măslinele verzi sunt recoltate înainte de a atinge maturitatea completă, ceea ce le conferă acea culoare luminoasă și gust caracteristic.

Masline verzi- beneficii

Măslinele verzi nu sunt doar un deliciu pentru papilele gustative. Dincolo de aroma lor unică, ele ascund o serie de beneficii care pot contribui semnificativ la bunăstarea noastră.

Măslinele verzi sunt o sursă bogată de vitamine, minerale și antioxidanți esențiali. Fier, calciu și vitamina A sunt doar câteva dintre nutrienții pe care îi aduc în dieta noastră. Aceasta face din măslinele verzi un ingredient valoros pentru o alimentație echilibrată.

Consumul regulat de măsline verzi poate ajuta la îmbunătățirea sănătății digestive, reducerea inflamației și fortificarea sistemului imunitar. Plus, datorită conținutului lor bogat în grăsimi mononesaturate, ele pot juca un rol în menținerea sănătății inimii.

Măslinele negre

În afară de culoarea evidentă, măslinele negre tind să aibă o textură mai moale și un gust mai dulce, datorită coacerii lor mai lungi.

Măslinele încep să-și schimbe culoarea de la verde la mov și apoi la negru pe măsură ce maturitatea lor avansează. Aceasta nu este doar o schimbare estetică, ci reflectă și modificările compoziției chimice din interiorul măslinei, inclusiv dezvoltarea unui gust mai dulce și a unei texturi mai moi.

Măsline negre – beneficii

Dacă măslinele verzi sunt minunate, cele negre nu sunt cu nimic mai prejos. Întunecate și pline de savoare, ele aduc la masă nu doar gust, ci și beneficii impresionante.

Contribuie la sănătatea inimii. Măslinele negre, datorită conținutului lor de grăsimi mononesaturate și antioxidanți, pot contribui la scăderea colesterolului rău și la protejarea arterelor. Acest lucru le face un aliat de nădejde pentru o inimă sănătoasă.

Măslinele negre pot ajuta la îmbunătățirea vederii? Datorită conținutului de vitamina A, ele pot susține sănătatea oculară. Pe lângă acesta, ele mai contribuie și la consolidarea oaselor, îmbunătățirea sănătății pielii și multe altele.

Pot avea măslinele contraindicatii?

Maslinele sunt un produs considerat sigur pentru consum. Alergiile la polenul de maslin sunt cunoscute, iar unele persoane sensibile care au introdus in dieta lor masline au raportat reactii alergice la nivelul cavitatii bucale si in zona gatului, asadar trebuie atentie sporita in ceea ce priveste consumul acestor fructe. In situatia in care sesizezi astfel de probleme trebuie sa mergi la medic de urgenta.

In plus, in timpul procesarii maslinelor cantitatea de acrilamida creste foarte mult, aceasta fiind prezenta de altfel in mod natural in maslinele negre coapte. Potrivit unor studii, acrilamida este asociata cu un risc crescut de cancer, motiv pentru care se incearca reducerea aportului acesteia in alimentatie.

Maslinele pot fi destul de sarate, iar conservarea in anumite retete presupune adaos de sare, ceea ce poate fi un potential pericol pentru sanatate, crescand astfel riscul de dezvoltare a unor boli cardiovasculare. Mai sanatoase sunt maslinele crude, dar si in acest caz vorbim de moderatie si de asigurarea unui echilibru alimentar prin consum de alimente bogate in potasiu.

surse: gusturisanatoase.ro, drmax.ro