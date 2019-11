Cazul ursului care a agonizat 18 ore. Exclusiv realitatea.net | Ministrul Marcel Vela a explicat măsurile luate

Marcel Vela a transmis, prin intermediul realitatea.net, că Ministerul Afacerilor Interne, de care aparţin inclusiv prefecturile, trebuie să îşi schimbe imaginea.

"Am decis sa initiez procedura de demitere avand in vedere faptul ca aseara, odata cu evenimentele care au avut loc in judetul Harghita, de care dansul a luat act, nu a procedat conform regulilor, avand in vedere calitatea sa de presedinte al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta. Si pe viitor, cine va gresi va trebui sa plateasca", a spus Marcel Vela în declaraţiile acordate jurnalistului realitatea.net, Cristian Otopeanu.

Apoi a continuat: "Voi verifica doua lucruri, daca exista proceduri conform legii si nu au fost reglementate, ordonate de la nivel central catre structurile judetene, sau, daca nu sunt, atunci cei care manageriaza asemenea situatii sa imi explice de ce nu au luat masuri ca sa fie reglementate asemenea situatii in care un animal a suferit atat de mult si nimeni nu a luat nicio masura.

Maine voi demara aceasta ancheta administrativa pentru a regla si juridic, daca nu exista, iar daca exista, disciplinar, aceasta situatie. Decizia am luat-o, voi inainta primului ministru procedura de demitere. Nu mai poate fi nicio ancheta administrativa cand 16 ore a agonizat un animal nevinovat in mijlocul drumului".

"Dincolo de durerile si de situatia jenanta pe care am vazut-o, exista si un dram de iresponsabilitate si de imagine a Romaniei si a autoritatilor in fata unui asemenea act care implica o delasare totala din partea autoritatilor de la Harghita. Cei care nu isi vor indeplini atributiile vor fi sanctionati ca atare, conform legii. Trebuie cu totii sa respectam procedurile de interventie, indiferent de structura la care se impune o interventie, adica nationala, judeteana sau locala pentru ca MAI, de care tin si prefecturile, trebuie sa isi schimbe imaginea", a încheiat ministrul Marcel Vela declaraţiile pentru realitatea.net.

CAZUL URSULUI CARE A AGONIZAT 18 ORE, PE SCURT

Un urs lovit de o maşină ieri seară a fost lăsat să agonizeze, timp de 18 ore, pe drumul dintre Sovata şi Praid. Abia după 18 ore animalul a fost ucis prin împuşcare, de către vânători, după ce mai întâi a fost tranchilizat.

În această cauză, poliţiştii au deschis un dosar penal, iar prefectul de Harghita a fost demis de ministrul de Interne Marcel Vela.

Reprezentanţii IPJ Harghita au informat că dosarul penal a fost deschis pentru comiterea infracţiunii de braconaj şi au specificat că încadrarea juridică a faptei se poate modifica pe parcursul cercetărilor.

