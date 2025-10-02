Cate calorii au cartofii prajiti?

Numarul de calorii variaza in functie de portie si de metoda de preparare:

100 g cartofi prajiti : aproximativ 312-365 kcal

: aproximativ O portie mica de fast-food (~71 g): 220-230 kcal

O portie mare de fast-food (~154 g): 480-500 kcal

Pe langa calorii, cartofii prajiti contin cantitati mari de grasimi nesanatoase si sare. Iată motivele pentru care trebuie să limitezi consumul acestora!

1. Contin multe calorii si favorizeaza cresterea in greutate

Cartofii prajiti sunt foarte densi caloric si pot duce usor la un surplus de kilograme, mai ales cand sunt consumati frecvent.

2. Au un continut ridicat de grasimi trans, dar și sare multă

Procesul de prajire in ulei, mai ales la temperaturi inalte, favorizeaza formarea grasimilor trans, asociate cu un risc crescut de boli cardiovasculare.

De asemenea, sarea în exces pe care o conțin cartofii prăjiți afectează rinichii.

3. Indice glicemic mare

Cartofii prajiti cresc rapid glicemia, ceea ce ii face periculosi pentru persoanele cu rezistenta la insulina sau diabet.

Un studiu care a analizat asocierea dintre consumul de cartofi prajiti ca inlocuitor pentru carbohidratii complecsi, cum ar fi cerealele integrale, si diabet a constatat ca riscul de diabet a crescut pentru cei care consuma cartofi prajiti si alte preparate conventionale din cartofi.

4. Pot creste riscul de boli de inima

Un studiu publicat in The American Journal of Clinical Nutrition a aratat ca un consum regulat de alimente prajite este asociat cu un risc mai mare de hipertensiune si afectiuni cardiovasculare.

5. Contin acrilamida

Prajirea la temperaturi ridicate duce la formarea acrilamidei, o substanta considerata potential cancerigena conform International Agency for Research on Cancer (IARC). Aceasta substanta chimica prezenta in multe procese industriale, cum ar fi fabricarea hartiei si tratarea apelor uzate, se formeaza in unele alimente bogate in amidon in timpul gatirii la temperaturi ridicate. Asadar, cea mai nesanatoasa metoda de a gati amidonul, cum ar fi cartofii albi, este prajirea, urmata de coacere, gatire la gratar si friptura. Cand preparati astfel de alimente, incercati sa mentineti o temperatura mica sau sa fierbeti/gatiti la abur cartofii pentru a evita formarea acrilamidei.

sursa: Sfat Naturist