De la începutul lunii, când Juno intră în Săgetător pe 1 octombrie, până la Luna Nouă în Balanță pe 21 octombrie, fiecare zi aduce o energie unică ce poate sprijini progresul personal, profesional și financiar, scrie Yourtango.com.

Berbec

Pentru Berbec, ziua de 1 octombrie este deosebit de favorabilă, când Juno în Săgetător încurajează dedicarea față de propriile visuri.

Taur

Pentru Taur, 14 octombrie reprezintă o oportunitate de a îmbrățișa schimbările aduse de Pluto retrograd în Vărsător, în special în carieră.

Gemeni

Gemeni pot profita de 20 octombrie, când Luna Nouă în Balanță sprijină noi începuturi în relații și colaborări.

Rac

Racii vor simți o energie pozitivă pe 8 octombrie, când Venus în Fecioară formează un aspect armonios cu Jupiter în Rac, favorizând abundența în viața personală și profesională.

Leu

Leii pot alege 7 octombrie ca zi favorabilă, când Luna Plină în Berbec aduce claritate și finaluri benefice.

Fecioară

Fecioarele vor simți o energie puternică pe 13 octombrie, când Venus în Balanță sprijină echilibrul în relații și finanțe.

Balanță

Balanțele pot alege 21 octombrie, când Luna Nouă în Balanță favorizează noi începuturi și echilibru în viața personală.

Scorpion

Scorpionii vor beneficia de energia lui Mercur în Scorpion începând cu 6 octombrie, favorizând comunicarea profundă și transformarea personală.

Săgetător

Săgetătorii pot profita de 2 octombrie, când Pallas în Vărsător sprijină gândirea strategică și acțiunile inspirate.

Capricorn

Capricornii vor simți o energie favorabilă pe 8 octombrie, când Venus în Fecioară sprijină abundența în carieră și relații.

Vărsător

Vărsătorii pot alege 2 octombrie, când Pallas în Vărsător sprijină gândirea strategică și acțiunile inspirate.

Pești

Peștii vor beneficia de energia Lunii Pline în Berbec pe 6 octombrie, favorizând finaluri benefice și claritate în viața personală.

Astfel, fiecare semn zodiacal are zile specifice în octombrie 2025 care pot aduce oportunități remarcabile, iar conștientizarea acestor momente poate sprijini realizarea obiectivelor personale și profesionale.