Un autobuz STB, special amenajat, se va afla în fiecare weekend într-unul din sectoarele Capitalei, iar vaccinarea se va putea face doar cu buletinul, fără programare prealabilă pe platforma online.

Serul folosit este cel de la Johnson&Johnson, administrat într-o singură doză.

Activitatea în cadrul centrului de vaccinare mobil va fi asigurată de o echipă formată din doi medici, doi asistenți medicali și doi registratori, cărora li se adaugă personalul cu atribuții logistice.

Prima oprire a caravanei va fi în parcarea complexului comercial Kaufland din Șoseaua Gh. Ionescu Sisești nr. 6, sectorul 1, pe 4 și 5 septembrie, cu următorul program: sâmbătă: 12:00-17:00 și duminică: 10:00-17:00.

Autobuz STB amenajat pentru vaccinare în Capitală

Toți cei care doresc să se imunizeze împotriva COVID-19 au la dispoziție un autobuz STB special amenajat pentru activitatea de vaccinare și dotat cu tot ce este necesar pentru imunizare.

Imunizarea este gratuită și nu este nevoie de o programare prealabilă pe platforma online, ci doar de un act de identitate valabil.

,,Prin acest demers, Primăria Capitalei și ASSMB vin în sprijinul persoanelor vârstnice, care nu se pot deplasa distanțe lungi pentru imunizare, cât și în sprijinul altor categorii de persoane care, din diverse motive, au dificultăți să ajungă la un centru de vaccinare", se arată în comunicatul transmis presei.

Programul caravanei mobile de vaccinare din București

4-5 septembrie 2021 - Șos. Gheorghe Ionescu Sisești, nr. 6, Sector 1

11-12 septembrie 2021 - Str. Barbu Văcărescu, nr. 120-144, Sector 2

18-19 septembrie 2021 - Bd. Theodor Pallady, Nr. 51, Sector 3

25-26 septembrie 2021 - Sos. Olteniței, nr. 388, Sector 4

2-3 octombrie 2021 - Str. Sebastian, nr. 88 C, Sector 5

9-10 octombrie 2021 - Str. Valea Cascadelor, Nr. 3, Sector 6

16-17 octombrie 2021 - Șos. Gheorghe Ionescu Sisești, nr. 6, Sector 1

23-24 octombrie 2021 - Str. Barbu Văcărescu, nr. 120-144, Sector 2

30-31 octombrie 2021 - Bd. Theodor Pallady, Nr. 51, Sector 3

6-7 noiembrie 2021 - Șos. Olteniței, nr. 388, Sector 4

13-14 noiembrie 2021 - Str. Sebastian, nr. 88 C, Sector 5

20-21 noiembrie 2021 - Str. Valea Cascadelor, Nr. 3, Sector 6

27-28 noiembrie 2021 – Șos. Gheorghe Ionescu Sisești, nr. 6, Sector 1

4-5 decembrie 2021 - Str. Barbu Văcărescu, nr. 120-144, Sector 2

11-12 decembrie 2021 - Bd. Theodor Pallady, Nr. 51, Sector 3

18-19 decembrie 2021 - Șos. Olteniței, nr. 388, Sector 4

25-26 decembrie 2021 - Str. Sebastian, nr. 88 C, Sector 5.