Utilizarea brândusei de toamna este foarte delicată și este absolut necesar sfatul medicului, deoarece este considerata una din cele mai puternice şi totodată mai otrăvitoare plante medicinale din lume.

De ce este considerata cea mai otrăvitoare plantă medicinală

Brandusa este toxica din cauza continutului de colchicina. Consumata in doza mare si fara prescriptia unui medic, acest alcaloid poate provoca urmatoarele efecte adverse:

salivatie abundenta, iritarea stomacului si a intestinului cu dureri, voma

diaree puternica, apoi insotita de colici

retentie urinara

deshidratare pronuntata

scaderea tensiunii arteriale si tulburari ale ritmului cardiac

convulsii insotite de delir

paralizia

oprirea respiratiei si moarte

Doza letala este considerata ca fiind de 1 mg la 1 kg greutate corporala. Semintele sunt otravitoare, una singura are 4 mg colchicina. Medicamentele realizate din planta sunt bine analizate pentru a fi sigure pentru sanatatea oamenilor. In general, un medicament de acest fel se foloseste in doza exacta, sub supravegherea medicului.

Brandusa de toamna – De ce este considerata cea mai puternica planta medicinala

Brandusa este folosita atat in us intern, cat si extern, sub forma de infuzie, bai, cataplasme.

Aplicatia principala a acestei plante este guta. Semintele de brandusa de toamna sunt considerate un remediu foarte bun in tratarea gutei, datorita efectului lor diuretic, care contribuie la eliminarea acidului uric si la atenuarea durerilor. Ceaiul se obtine dintr-o lingurita de seminte care se fierb in 500 ml de apa timp de 2 minute. Prima ceasca de ceai se bea dimineata, iar cantitatea ramasa se consuma pe parcursul zilei. De asemenea, se poate administra si tinctura de brandusa, care se administreaza dimineata, dupa micul dejun (o lingurita de tinctura diluata in 100 ml apa), insa specialistul este cel care stabilieste cantitatea si perioada de tratament.

Totodata, proprietatile antiinflamatorii si analgezice ale acestei plante sunt apreciate de specialisti si din acest motiv, unele medicamente din brandusa de toamna sunt pentru tratamentul bolilor reumatismale si in lupta impotriva cancerului.

Brandusa ajuta la cicatrizarea rapida a ranilor. In acest caz, se prepara un decoct dintr-o lingurita de seminte care se fierb 5 minute in 300 ml de apa. Cand ceaiul se mai raceste, se umezeste o panza de bumbac cu decoct si se aplica pe locul afectat. Tratamentul se face zilnic, pana la vindecarea ranilor.

Specialiștii recomandă folosirea preparatelor pe bază de brândușe de toamnă, numai din farmacii și magazinele specializate și neapărat sub supravegherea medicului, conform sursei.