Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dolj a anunţat, marţi, că poliţiştii au fost sesizaţi de către un bărbat de 84 de ani, din comuna Mîrşani, că a fost agresat fizic de către fiul său, în vârstă de 61 de ani, din aceeaşi localitate.

”La faţa locului s-au deplasat imediat poliţiştii, stabilindu-se faptul că, în seara de 20 august, în jurul orelor 20.50, la locuinţa bărbatului de 84 de ani ar fi venit fiul acestuia, care l-ar fi agresat fizic, acţiune pe care ar fi exercitat-o şi în jurul orelor 18.55. În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de violenţă în familie”, au transmis reprezentanții IPJ Dolj.

Potrivit lor, bărbatul de 61 de ani a fost dus la audieri luni, fiind apoi reţinut pentru 24 de ore.

Individul urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova cu propunere de luare a unei măsuri preventive.