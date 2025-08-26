Bătrân de 84 de ani, bătut de propriul fiu. Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore

Un bărbat în vârstă de 61 de ani a fost reţinut de poliţiştii din Dolj, pentru 24 de ore, după ce şi-a agresat tatăl, un bătrân în vârstă de 84 de ani. Poliţiştii continuă cercetările în acest caz, iar agresorul urmează să fie dus în fața judecătorului cu propunere de arestare preventivă.

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dolj a anunţat, marţi, că poliţiştii au fost sesizaţi de către un bărbat de 84 de ani, din comuna Mîrşani, că a fost agresat fizic de către fiul său, în vârstă de 61 de ani, din aceeaşi localitate. 

”La faţa locului s-au deplasat imediat poliţiştii, stabilindu-se faptul că, în seara de 20 august, în jurul orelor 20.50, la locuinţa bărbatului de 84 de ani ar fi venit fiul acestuia, care l-ar fi agresat fizic, acţiune pe care ar fi exercitat-o şi în jurul orelor 18.55. În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de violenţă în familie”, au transmis reprezentanții IPJ Dolj. 

Potrivit lor, bărbatul de 61 de ani a fost dus la audieri luni, fiind apoi reţinut pentru 24 de ore. 

Individul urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova cu propunere de luare a unei măsuri preventive.