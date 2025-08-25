Femeie bătută crunt de soțul aflat în stare de ebrietate. Victima a fost salavată de jandarmi

Un nou caz șocant de violență domestică a fost înregistrat în România. O femeie din județul Tulcea a fost lovită în cap și zona toracelui de soţul ei, aflat în stare de ebrietate. Victima a reușit să scape din mâinile agresorului abia în momentul în care au intervenit jandarmii. 

Reprezentanţii Jandarmeriei Tulcea au anunţat că jandarmii au intervenit, duminică, la un conflict în familie, în urma unui apel la 112. 

”Ajunşi la faţa locului, jandarmii au constatat că un bărbat, în vârstă de 48 de ani,  şi-a agresat soţia pe fondul unor neînţelegeri, lovind-o în zona capului şi a toracelui. Femeia, în vârstă de 45 de ani, a declarat că soţul consumă alcool în mod frecvent, iar în momentul conflictului, acesta se afla în stare de ebrietate”, au transmis reprezentanţii Jandarmeriei Tulcea. 

Potrivit lor, acest conflict a fost rezolvat, iar bărbatul urmează să fie cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de violenţă în familie.