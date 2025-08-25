Polițist lovit în cap în timp ce încerca să aplaneze un conflict. Victima a ajuns la spital, iar agresorul în arest

Incident grav în județul Tulcea. Un polițist, care fusese chemat să aplaneze un conflict între doi bărbați, a ajuns la spital după ce a fost lovit în cap de unul dintre scandalagii. Agresorul, un bărbat în vârstă de 39 de ani, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Tulcea au anunţat, luni, că, la sfârşitul săptămânii trecute, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la faptul că în oraşul Babadag are loc un conflict între mai multe persoane.

”Poliţiştii ajunşi la faţa locului au constatat faptul că se desfăşoară un conflict spontan între doi bărbaţi, unul dintre aceştia lovindu-l la un moment dat pe unul dintre poliţişti cu un obiect contondent în zona capului. În urma evenimentului a rezultat rănirea poliţistului, care a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale, fiind conştient şi cooperant”, au afirmat poliţiştii.

Agresorul poliţistului, în vârstă de 39 de ani, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru ultraj.