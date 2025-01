Accidentul s-a petrecut în prag de Anul Nou. Bărbatul locuiește în județul Olt, într-o localitate rurală de lângă orașul Balș. „Pisica a fugit în casă. Am luat-o pe mâini să o scot din casă și, când am aruncat-o, s-a agățat cu gheara. Dimineața am început să am mâncărimi acolo. M-am scărpinat, în câteva ore se inflamase. Cu timpul a început și mai mult, și mai mult. Am crezut că nu e așa de grav. Mâncărimi, după aceea nu am mai avut mâncărimi. Am crezut că o să umfle și o să dea înapoi”, a povestit bărbatul.

De abia la șase zile de la traumatism s-a prezentat în serviciul de Primiri Urgențe al Spitalului Județean de Urgență Slatina. „A fost preluat de către medicul Infecționist, cu diagnosticul de sindrom febril accentuat, asta se întâmpla pe la ora prânzului, după care, noaptea, pe la ora 2,00, am fost solicitat să văd pacientul. În momentul când l-am văzut, efectiv nu știam de unde să încep. Era cu o stare generală alterată foarte-foarte rău”, a explicat medicul chirurg plastician Florin Popa.

I s-au efectuat și alte investigații, fiind diagnosticat cu fasceită necrozantă, „o patologie cu rată de deces foarte-foarte mare”, a precizat medicul.

„Am intrat cu el în sală, am incizat și am scos toate fasciile, toată mâna este tăiată de sus până jos, și pe față și pe dos, mai pe înțelesul tuturor. S-a drenat, s-a pus...”, a continuat medicul. Analizele de laborator au relevat prezența streptococului responsabil de fasceita necrozantă. A început cursa pentru a-i fi salvată bărbatului viața, spune medicul. Familiei i s-au prezentat riscurile, inclusiv acela ca bărbatul de 46 ani să-și piardă viața.

„Dimineața a fost operat, după care încă aproximativ trei-patru ori în fiecare zi. Intervenții chirurgicale seriate și repetate, sânge, albumină, tot ce-ți trece prin cap să-l reechilibrezi”, a mai precizat dr. Popa.

Pentru că pacientul nu este mare consumator de carne, în plus avea și alte carențe în antecedente, demersul pentru a fi reechilibrat a fost și mai dificil.

„Operația poate că este jumătate, restul este reechilibrare, muncă, asistentele care stau și perfuzează... Intervențiile nu s-au încheiat. I-am salvat viața, acum trebuie să-i salvăm și membrul. Acum ne axăm să-i salvăm mâna, este tânăr, are 46 ani, omul trebuie să muncească”, a completat chirurgul plastician.

Șirul intervențiilor nu s-a încheiat, spitalizarea în acest caz fiind estimată la peste o lună.

Pacientul a mărturisit că s-a decis să meargă la spital când situația a devenit cu adevărat insuportabilă. „Nopțile erau insuportabile, frisoane, mă puneam pe jos”, a descris pacientul stările prin care a trecut. Medicul, la rândul său, spune că dacă se întârzia încă 24 ore prezentarea la spital putea fi mult prea târziu. A avut emoții mari, mai spune medicul, știind ce se poate întâmpla, pentru că este al patrulea caz de acest fel din carieră, iar din cei trei pacienți tratați anterior doar unul a fost salvat.

Medicul infecționist Oana Obretin spune că în astfel de cazuri primul gest este acela de a spăla rana, cel puțin cu apă și săpun, după care prezentarea în serviciul de urgență trebuie făcută fără întârziere, scrie adevarul.ro. Asta pentru că astfel de evenimente sunt însoțite de un risc mare de rabie (chiar dacă nu s-a întâmplat asta în cazul prezentat), iar rabia este afecțiunea cu cel mai înalt risc de deces.

Fasceita necrozantă se declanșează prin invazia organismului de către agenți patogeni, în special bacterii precum Streptococcus pyogenes si Clostridium perfringens. Microbii pătrund în corp prin răni deschise, oricât de mici, sau incizii ca urmare a unor intervenții chirurgicale, atacând țesuturile subcutanate și fasciile musculare, iar ajunși în corp se eliberează toxine care favorizează formarea de cheaguri sanguine care duc la necrozarea țesuturilor afectate.