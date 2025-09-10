Suspendarea temporară a zborurilor pe aeroporturile din Varșovia, Lublin și Rzeszow poate afecta planurile de călătorie ale cetățenilor români.

"Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Republica Polonă asupra faptului că, urmare a suspendării temporare, miercuri dimineață, a operațiunilor de zbor în patru aeroporturi internaționale din Republica Polonă (Aeroportul Frederic Chopin și Aeroportul Modlin Mazovia din Varșovia, Aeroportul Lublin și Aeroportul Rzeszow), sunt posibile perturbări ale traficului aerian în perioada următoare", au transmis, miercuri, reprezentanții MAE.

Reprezentanții instituției le recomandă, astfel cetățenilor români să verifice în mod regulat informațiile actualizate comunicate de către companiile aeriene și să urmărească anunțurile oficiale ale autorităților locale.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Varșovia: +48 22 628 31 56 și +48 22 622 25 70, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență au la dispoziție și telefonul de urgență al Ambasadei României la Varșovia: +48 694 486 683.

Măsuri de urgență: patru aeroporturi poloneze, inclusiv Varșovia, închise

Două aeroporturi din capitala Varșovia – aeroportul principal Chopin și aeroportul Varșovia Modlin – au fost închise în noaptea de marți spre miercuri. De asemenea, au fost suspendate zborurile de pe aeroportul Rzeszów-Jasionka – care este cel mai apropiat hub aerian de Ucraina – și aeroportul Lublin, potrivit unui anunț publicat pe site-ul Administrației Federale a Aviației din SUA.

În timpul nopții, forțele armate poloneze au publicat o actualizare pe rețeaua X, afirmând că au mobilizat avioanele pentru a-și proteja spațiul aerian. „Avioanele poloneze și ale aliaților operează în spațiul nostru aerian, iar sistemele terestre de apărare aeriană și de recunoaștere radar au fost aduse în stare maximă de alertă”, a anunțat comandamentul operațional al forțelor armate poloneze.

Forțele armate poloneze au transmis că spațiul aerian a fost „încălcat în mod repetat de obiecte de tip dronă” provenind din Rusia