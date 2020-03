ANUNȚ de ultimă oră de la Ministerul de Interne. Măsuri fără precedent în România

"Starea de urgenta este o masura pe care multe tari europene afectate au luat-o deja in interesul cetatenilor. Incepand de aseara, o echipa formata din reprezentanti ai tuturor ministerelor a lucrat pentru a trimite premierului nota de fundamentare ce va fi prezentata presedintelui, in vederea emiterii decretului. Stiu ca e o stare de neintelegere. Trebuie sa constientizam ca asta e spre binele nostru. Vreau sa fac un apel la calm, la solidaritate. Institutiile statului sunt la datorie. Starea de urgenta e o masura care vine in sprijinul autoritatilor pentru a actiona in sprijinul cetatenilor", a declarat Marcel Vela.

"Evitati deplasarile care nu sunt absolut necesare, nu contribuiti la propagarea mesajelor de panica. Sustineti eforturile autoritatilor", mai spune ministrul.

"Va multumesc pentru sustinere. Urmeaza zile complicate pentru cei din teren, medici, politist, jandarmi. Vreau sa-i asigur ca voi face tot ce-mi sta in putinta pentru a le asigura resursele. Si voi puteti ajuta, stand in case! Va asigur ca MAI are capacitatea de a gestiona orice problema aparuta. Suntem o natiune puternica, haideti sa aratam impreuna acest lucru!", a incheiat ministrul Marcel Vela.