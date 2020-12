Ambiția revoluționară a lui Elon Musk: colonizarea planetei roșii! Când ar putea fi gata un oraș pe Marte

Elon Musk are în plan să construiască un oraș pe Marte până în 2050. Miliardarul tehnologiei susține că, în scurt timp, planeta roșie ar putea deveni noua noastră casă. Americanul are în plan să trimită câte două nave SpaceX odată la doi ani, relatează Realitatea Plus.

