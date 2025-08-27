Este vorba despre alimentele ultraprocesate din comerț, cu ingrediente care ne pot afecta sănătatea, precum sarea.

În exces, sarea crește tensiunea arterială și poate provoca probleme cardiovasculare, mai ales în cazul persoanelor vârstnice, avertizează Prof. Dr. Irinel Popescu, medic primar Chirurgie Generală, considerat „părintele transplantului hepatic în România”:

„Sarea, în cantități mari, are efecte în primul rând asupra tensiunii arteriale. Doamna Prof. Dr. Maria Dorobanțu (n.r. - Preşedintele Societăţii Române de Hipertensiune Arterială) a făcut mai multe studii pe tema asta, pe populația României și s-a demonstrat că există un consum ridicat de sare care ar trebui mult mai bine controlat. Faptul că vârstnicii, într-un procent mare suferă de hipertensiune arterială, una dintre cauze este consumul excesiv de sare”, a explicat medicul, potrivit gândul.ro. „Riscul de a consuma zahăr în exces accentuează diabetul de tip 2, cu toate efectele sale negative”, a adăugat medicul.

Top 3 alimente ultraprocesate bogate în sare

Unele produse din comerț conțin niveluri surprinzător de ridicate de sodiu, iată câteva exemple:

1. Creveții ambalați și congelați au o cantitate ridicată de sare și conservanți pentru menținerea texturii și aromei. O porție de 85 g poate ajunge la 800 mg sodiu, aproximativ o treime din cantitatea zilnică recomandată.

2. Supele instant sunt bogate în sare și conțin aditivi periculoși. O porție de 245 g poate furniza până la 700 mg sodiu, adică aproape 30% din necesarul zilnic.

3. Mezelurile au, de asemenea, un conținut ridicat de sare. O porție de 85 g de șuncă procesată poate atinge 1.117 mg, aproape jumătate din aportul zilnic.