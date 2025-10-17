Somonul

Somonul este unul dintre cei mai buni aliați pentru a-ți crește nivelul de vitamina D. În plus, acesta este bogat în acizi grași omega-3, benefici pentru inimă și creier, și proteine de calitate, care te ajută să te simți sătul. Somonul poate fi preparat rapid la cuptor sau pe grătar, cu legume sau sosuri aromate, fiind o opțiune versatilă și delicioasă.

Ciupercile expuse la UV

Ciupercile care au fost expuse la soare produc vitamina D natural, iar pe lângă aceasta sunt bogate în fibre și antioxidanți, susținând sănătatea digestivă și imunitatea. Ele pot fi adăugate în stir-fry-uri, sosuri pentru paste, salate sau chiar folosite ca substitut pentru carne în burgeri vegetarieni.

Păstrăvul curcubeu

Păstrăvul curcubeu este mai puțin consumat, dar extrem de nutritiv. Este bogat în vitamina D, proteine, acizi grași omega-3, vitamine B și minerale precum seleniu și fosfor, contribuind la reducerea inflamației, susținerea imunității și menținerea sănătății oaselor. Poate fi preparat la grătar sau la cuptor, însoțit de lămâie și ierburi aromatice.

Ouă

Galbenușurile de ou sunt adevărate bombe nutritive, conținând vitamina D, colină pentru sănătatea creierului, proteine și vitamine esențiale. Ouăle pot fi consumate fierte, în omlete sau salate, fiind o opțiune rapidă și accesibilă pentru aportul de vitamina D.

Macroul

Macroul, fie proaspăt, fie conservat, este o sursă excelentă de vitamina D, proteine și minerale precum fier și magneziu. Poate fi adăugat în salate, paste sau servit simplu, la grătar, alături de legume și ulei de măsline.

Lapte vegetal

Multe variante de lapte vegetal și cereale pentru micul dejun sunt îmbogățite cu vitamina D și calciu, oferind o alternativă nutritivă celor care evită produsele lactate. Acestea pot fi combinate pentru un mic dejun rapid, hrănitor și bogat în fibre.

Sardine

Sardinele sunt mici, dar extrem de bogate în nutrienți, inclusiv vitamina D, calciu și proteine. Sunt versatile, putând fi adăugate în salate, tartine cu avocado sau consumate ca atare, oferind un gust sărat plăcut și numeroase beneficii pentru sănătate.