Alimente recomandate iarna

Asa cum vara alimentele principale sunt legumele, fructele si salatele, si iarna tot acestea au prioritate, insa adaptate la produsele de sezon disponibile. In plus, alimentatia sanatoasa este obligatorie iarna deoarece gradul de activitate fizica este mult mai scazut, spre deosebire de anotimpul cald.



Iarna organismul are nevoie de mai multi nutrienti pentru a mentine constanta temperatura corpului, din acest motiv este indicat sa consumam alimente cat mai sanatoase, preparate prin fierbere sau coacere, pentru a nu se pierde substantele nutritive. De asemenea, se recomanda ca retetele sa fie pregatite cu cat mai multe condimente si mirodenii, datorita proprietatilor curative ale acestora, scrie sfatulmedicului.ro.

Sistemul imunitar este complet diferit de celelalte sisteme (cardiovascular, digestiv, respiratoriu) ale organismului, deoarece acesta nu poate fi vazut si nici nu poate fi localizat. Sistemul imunitar este un termen care exprima toate mecanismele utilizate de organism pentru a se apara de invaziile bacteriene din exterior. Rezistenta organismului imunitar este determinata de alimentatie si de modul in care organismul raspunde factorilor de stres. Astfel, alimentele consumate actioneaza ca un scut pentru celulele sanatoase, menite sa intareasca si sa sustina functiile sistemului imunitar.



Deci, cu toate ca iarna este incarcata de festivitati care ne bucura sufletul si simturile, obiceiurile alimentare nu sunt tocmai sanatoase, iar riscul aparitiei alergiilor alimentare, a indigestiilor dar si a altor afectiuni ale sistemului digestiv este extrem de ridicat.



Legumele minune in anotimpul rece sunt: cartofii dulci, dovleacul (delicios in placinta cu dovleac), dovleceii si pastarnacul.Aceste legume au un continut ridicat in vitamina A si vitamina C, care ajuta la intarirea sistemului imunitar - scutul impotriva tuturor afectiunilor. Datorita proprietatilor antivirale si antifungice, usturoiul este o alta leguma care ar trebui consumata frecvent in aceasta perioada.



Alte alimente care nu ar trebuie sa lipseasca din regimul dvs.:lintele, fasolea, mazarea, orez brun, dar si cerealele cu orz sau ovaz etc.



Toate alimentele enumerate mai sus constituie o dieta perfecta de iarna deoarece au un continut scazut in grasimi, dar cantitati semnificative de proteine, carbohidrati si fibre, dar si o serie de vitamine si minerale, conform sursei precizate anterior.