Cereale

Cerealele sunt bogate in complexul vitaminic B. Acestea reusesc sa elibereze zaharul intr-un ritm lent, oferind in acest mod un nivel constant de energie. Totodata, acestea ajuta la buna functionare a splinei, care se stie ca e bateria noastra de energie. De exemplu, germenii si vlastarii (semintele germinate) sunt plini de energie, ajutand la revitalizarea si regenerarea organismului, datorita concentratiei bogate de antioxidanti, precum si multe minerale, proteine, enzime si fibre, conform specialiștilor.

Patrunjel

Aceasta planta minunata este o adevarata „uzina” de substante nutritive. Patrunjelul, contine cantitati mari de vitamina B12, foarte multa vitamina C si aproape toate substantele nutritive cunoscute.

Legume

In majoritatea legumelor verzi (salata verde, broccoli, dovleceii, sparanghel si spanac) se pot gasi intregul complex de vitamine B, precum si magneziul si fierul. Acestea reprezinta o excelenta sursa de coenzima Q10, o substanta nutritiva care ajuta in producerea energiei la nivel celular. Totodata, mai exista si fasolea Mung, o fasole care furnizeaza cantitati imense de energie si fortifica functia digestiva.

Fructe

Dintre cele mai bune fructe energizate ser numără piersicile, strugurii, bananele si merele. Piersicile sunt unele dintre cele mai energizante fructe, pentru ca sunt asimilate usor de organism, generand o revigorare instantanee si ajuta si la eliminarea toxinelor din organism.

Strugurii au un continut foarte mare de magneziu care ajuta la procesul de transformare a energiei din glugoza. Bananele sunt si ele foarte energizante, deoarece ajuta sistemul nervos sa se trezeasca la viata. Acest lucru se datoreaza continutului de carbohidrati, potasiu si vitamina B6, care ajuta la cresterea nivelului de energie in corpul tau. Datorita continutului ridicat de carbohidrati, glucoza si fibre, care se digera mai lent, merele te ajuta sa primesti energie pentru o perioada mai lunga de timp, susțin, de asemenea, specialiștii.