Ministrul Alexandru Rafila a efectuat o vizită la Spitalul Județean de Urgență „Pius Brînzeu”, din Timișoara, unde, în unul din blocurile operatorii, se va prezenta robotul da Vinci, folosit în procedurile de chirurgie robotică.

Pentru prevenirea COVID-19 in scoli, va fi mentinut planul de pana acum in care conteaza nu numarul de infectari, ci capacitatea sistemului medical de a primi persoanele infectate, anunta ministrul Sanatatii, la Timisoara. Alexandru Rafila a precizat ca se asteapta ca anul acesta sa avem un sezon gripal ”mai serios”.

”La inceputul acestui an, am elaborat un set de recomandari pe care le-am transmis Ministerului Educatiei, a fost distribuit inspectoratelor scolare, directorilor de unitati de invatamant. Sunt cateva lucruri simple pe care le avem cu totii la indemana. Aceste masuri sunt universale, previn si infectia cu coronavirus, previn si gripa pentru ca e posibil sa avem un sezon gripal mai serios in acest an, dupa o pauza de 2-3 ani si nu vom schimba in niciun fel abordarea care a reusit sa mentina scolile deschise”, a declarat Alexandru Rafila.

Ministrul Sanatatii a precizat ca, in ciuda pandemiei, scolile nu au fost inchise in valurile 5 si 6.

”Remarcati faptul ca in anul 2022, practic, in ciuda vremurilor pandemice valul 5 si 6, scolile nu au fost inchise pentru ca abordarea nu a fost legata de numarul de cazuri, ci de capacitatea sistemului medica de a primi persoane infectate. Am dezvoltat in paralel serviciile ambulatorii. Acum avem experienta, e bine sa continuam cu acest model de buna practica care si-a dovedit experienta, a tinut scolile deschise, economia deschisa si viata sociala deschisa”, a declarat Alexandru Rafila.