Alex Găvan, mesaj emoționant, înaintea ascensiunii pe K2 din Himalaya, fără oxigen suplimentar

El şi partenera sa de ascensiune aşteaptau luni următoarea fereastră de vreme bună pentru a putea continua traseul în siguranţă.

Găvan are în palmares șapte vârfuri de peste 8.000 de metri fără oxigen, K2 era singurul pe care nu îl abordase.

Înainte de plecarea pe vârf, Alex Găvan spune că „este profunda mea credință că munții trebuie urcați nu numai cu unelte de gheață și cramponi, pe care toți îi putem avea, ci mai presus de orice, cu smerenie”, scrie Alex Găvan. „Pentru mine, K2 este un mare profesor și un mare maestru în fața căruia mă înclin, nu o grămadă uriașă de rocă ce trebuie cucerită gigantică de piatră care trebuie doar profanată de o mentalitate victoriană de cucerire ”, a spus el pentru Asia Times. „Pentru noi, a fi pe pantele sale abrupte și înghețate ale K2 este mai presus de toate ceva spiritual și doar secundar o o realizare în alpinism. Înălțarea este întotdeauna din interior”, a mai transmis Alex Găvan.

„Nu întâmplător am ales să nu scriu deocamdată nimic din momentul în care am plecat din Skardu. Între timp am ajuns în tabăra de bază și ne-am și reîntors chiar după prima ascensiune de aclimatizare de la peste 6000 de metri de pe minunatul, formidabilul și marele învățător numit Chogori. Adică K2, așa cum l-a rebotezat Vestul de vreo 150 de ani încoace.

Acum așteptăm următoarea fereastră de vreme bună pentru a putea continua ascensiunea în siguranță. Pentru ca "siguranță" este unul dintre cuvintele cheie în fiecare dintre expedițiile mele la mare altitudine”, a scris Alex Găvan luni într-un mesaj pe Facebook, aflat în escaladarea vârfului K2.

„În particular, focusul obsesiv pe vârf, pe așa zisul succes asa cum este el perceput din exterior de către semenii noștri aflați la nivelul mării, este un factor de risc la adresa integrității fizice atunci când ești sus, pe munte. Iar la modul general, focusul obsesiv pe obiectivul final este unul dintre marii factori declanșatori de suferință și depresie în societatea noastră occidentală actuală.

Prin deconectarea totală din ultimele trei săptămani de la știri si de la mersul general al lumii, mi-am îngăduit vreme să mă las pătruns de măreția acestor locuri, să aud, să primesc și să integrez ceea ce K2 are să mă îndrume. (...)

Când scriu aceste rânduri în tabăra de bază sunt minus 34 de grade Celsius "real feel", iar pe vârf, minus 66. Uneori, atunci când inspiri simți cum aerul ce îți pătrunde în plămâni doare, la propriu.

Dar ceea ce știu este că pentru nimic în lume nu aș dori ca acum să fiu nicăieri în altă parte. Sunt exact în locul în care mi-este menit sa fiu și sunt nemărginit de recunoscător pentru asta.

Sunt pe K2, iarna și sărbătoresc Viața. SĂRBĂTORESC VIAȚA.

Un an nou nouț tocmai a început, pentru fiecare dintre noi”, a scris Alex Găvan.

În continuarea mesajului de luni, 11 ianuarie, el le mulţumeşte tuturor celor care i-au trimis ”energie bună” şi care au avut răbdare cu el şi îngăduinţă, cere iertare celor faţă de care a greşit şi numeşte anul care ne aşteaptă ”un Dar imens, alcătuit din 365 de taine care aşteaptă să ni se dezvăluie cu abundenţă şi generozitate”.

„Vă mulțumesc tuturor celor care m-ați învățat și m-ați înălțat în ultimul an, m-ați crescut în rost și în sens, tuturor celor cărora mi-ați trimis energie bună. Tuturor celor cărora mi-ați dăruit lumină infinită și bucurie infinită. Tuturor celor cărora mi-ați susținut visurile, viziunea și proiectele. Vă mulțumesc tuturor în rugăciunile cărora am fost prezent sau în gândul bun. Tuturor celor cărora ați avut răbdare cu mine și îngăduință. Inima mea este plină de recunoștință. Mă înclin cu smerenie și vă zâmbesc. Și vă trimit iubirea mea.

În același timp, vă cer iertare tuturor celor cărora v-am greșit cu gândul, cu vorba sau cu fapta, fie și cât un grăunte de nisip. Și știu sigur că am greșit cu mult, mult mai mult decât atât. Probabil am greșit și față de semeni pe care nu îi cunosc direct. Cerul îmi este martor că nu a fost niciodată cu intenție sau rea voință. Au fost doar limitările mele pe care zilnic le tratez cu capsule de iubire. (...)

Avem cu toții înaintea noastră rânduit un Dar imens, alcătuit din 365 de taine care așteaptă să ni se dezvăluie cu abundență și generozitate.

Fie să integram cu toții adevărurile pe care le vom primi în tot acest timp cu înțelegere, blândețe și iubire de sine, pentru binele nostru cel mai înalt și pentru binele cel mai înalt al celor din jurul nostru.

ÎNTOTDEAUNA acest bine cel mai înalt fiind și cel al mamei noastre, a tuturora, fabuloasa planetă pe care trăim.

Eu sunt Tu,

Tu ești Eu,

Iar noi suntem Unul”, și-a încheiat mesajul Alexandru Găvan