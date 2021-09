Ministrul Sorin Cîmpeanu a declarat, însă, că este vorba de o încălcare flagrantă a ordinului comun și a cerut ca toți elevii să se întoarcă în sălile de curs.

"Am depasit rata de incidenta de 6, am avut 6,5 si atunci s-a luat aceasta masura, conform legislatiei. Dar astazi am scazut sub 6, iar masura de inchidere a scolilor va fi abrogata astfel incat, de maine, copiii din Afumati vor participa fizic la orele de curs", spune Gabriel Dumănică, primarul din Afumați.

Primarul a explicat și de ce numărul infectărilor a crescut.

"S-a intamplat un lucru neprevazut, o excursie privata de care nu s-a stiut, cu 35 de persoane, din care 25 se pare ca s-au imbolnavit cu Covid. S-au intors acasa dupa o excursie de lunga durata in zona Maramures, iar lucrurile au scapat de sub control", a spus primarul.

Ministrul Educației a criticat dur decizia autorităților locale. Potrivit ordinului comun al Ministerului Sănătății și Educației, scenariile de funcționare pentru școli se actualizează săptămânal, cu referință la ziua de vineri.

"Ordinul ministrului Educatiei si mministrului sanatatii prevede acest lucru tocmai pentru a nu se juca cu "deschide scoala, inchide scoala", pentru ca ar fi stupid sa ne imaginam ca inchidem scoala luni, o deschidem marti, o inchidem miercuri si o deschidem iar joi", a spus Sorin Câmpeanu.