Acte necesare pentru munca în Germania: ghid pas cu pas
Acte necesare pentru munca în Germania
Multe persoane caută un loc de muncă în Germania. Aceasta este în continuare o destinație preferată de cei care doresc un salariu motivant și opțiuni de dezvoltare. Totuși înainte de a accepta loc de muncă în străinătate, este bine să cunoști mai multe detalii legate de documentele necesare și formalitățile administrative. Lista de acte necesare pentru munca în Germania nu este lungă, dar cetățenii români ajunși acolo au obligația de a înregistra domiciliul, de a obține identificatorul fiscal și de a se înscrie în sistemul de asigurări de sănătate.
Cum verifici o ofertă de muncă din Germania înainte să pleci?
Nu toate anunțurile postate online sunt sigure, de aceea înainte să accepți o ofertă ar trebui să verifici identitatea angajatorului. Dacă este vorba de o agenție de recrutare din România, aceasta ar trebui să fie înregistrată în registrul ITM. Ar fi important să verifici și condițiile contractuale. Este important să cunoști că atunci când apelezi la o agenție din România care mediază angajarea în străinătate, înregistrată la ITM, nu ar trebui să plătești niciun fel de comision sau taxă de mediere.
Poți verifica anunțurile cu locuri de muncă în Germania, solicitând denumirea firmei, adresa sediului, detalii despre salariul brut, programul de lucru și condițiile de cazare. Dacă oferta vine de la o agenție de muncă temporară, obține detalii legate de cine va fi angajatorul legal și care va fi compania pentru care vei lucra efectiv. Portalul european EURES și informațiile publicate de Bundesagentur für Arbeit, Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de Muncă din Germania, pot oferi informații valoroase în acest sens.
Ce acte îți trebuie înainte de plecare?
Ai acceptat un loc de muncă în Germania, acum ar trebui să știi ce documente ai nevoie. Ei bine, ca cetățean român, poți lucra în Germania fără viză sau permis de muncă, dar îți vor fi necesare documentul de identitate valabil, cardul european de sănătate și cazier dacă este solicitat de angajator.
Pe scurt, lista de acte necesare pentru munca în Germania poate fi formată din: carte de identitate sau pașaport valabil; contract de muncă ori ofertă scrisă de angajare, diplome și certificate de calificare, dacă postul le impune, card european de sanatate, cazier judiciar (dacă angajatorul sau natura activității îl solicită).
Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate (CEASS) este eliberat gratuit de Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) și îți asigură asistență medicală în orice țară membră UE, dar el nu înlocuiește asigurarea obligatorie aferentă angajării în Germania.
Ce trebuie să scrie în contractul de muncă?
Un pas important înainte de a accepta un loc de muncă în Germania este să verifici contractul de muncă. Documentul trebuie să precizeze condițiile angajării, salariul, programul, atribuțiile și regulile de încetare a raportului de muncă. Contractul de muncă trebuie să menționeze: identitatea părților, data începerii activității, locul muncii, funcția, durata contractului, concediul și termenul de preaviz.
În orice contract de muncă, salariul trebuie exprimat în valoare brută. În Germania există salariul minim legal, denumit Mindestlohn, iar salariul propus prin contract nu ar trebui să dețină o valoare mai mică.
Contractul de muncă poate menționa dacă angajatorul oferă transport sau cazare. În cazul în care acestea sunt contra cost și sunt reținute din salariu, ar trebui să precizeze costurilor aferente.
Ce faci în primele 14 zile după ce ajungi în Germania?
Un loc de muncă în Germania, vine cu obligații pentru tine, în calitate de angajat. În primele 14 zile de la instalare ai obligația de a-ți înregistra adresa la autoritatea locală. Procedura se numește anmeldung și se efectuează la Bürgeramt sau la biroul local competent pentru evidența populației.
Pentru înregistrarea domiciliului ai nevoie de actul de identitate și de Wohnungsgeberbestätigung, documentul prin care proprietarul sau persoana autorizată confirmă că te-ai mutat la adresa respectivă.
Procedura anmeldung, se încheie cu Meldebescheinigung ( sau confirmarea înregistrării domiciiului). Documentul este util pentru diferite formalități administrative. În cazul în care ai cazare temporară, pot exista reguli speciale privind înregistrarea adresei.
De unde primești Steuer-ID și asigurarea de sănătate?
După înregistrarea domiciliului, se eliberează identificatorul fiscal Steuer-ID document transmis automat. În funcție de acesta se poate alege casa de asigurări de sănătate și se calculează impozitul pe salariu. Dacă scrisoarea întârzie, poți solicita informații de la Bundeszentralamt für Steuern.
Asigurarea medicală este obligatorie pentru cei ce aleg să muncească în Germania, aceasta se face prin Krankenkasse, adică o casă de asigurări de sănătate din sistemul public. Pentru evidența contribuțiilor, angajatorul are nevoie și de număr de asigurări sociale, acesta poate fi atribuit prin înregistrarea în sistemul de asigurări sociale. Aceste formalități trebuie clarificate cu angajatorul înainte de prima plată salarială.
Ai nevoie de cont bancar în Germania?
Dacă ai un cont bancar cu IBAN din România nu este obligatoriu să deschizi un cont la o bancă germană. Ai obligația să furnizezi angajatorului un cont acceptat pentru plata salariului ce poate fi utilizat pentru transferuri SEPA în euro. În principiu, angajatorul nu poate impune un IBAN german doar pentru că este emis în Germania. Dacă lucrezi în Germania, un cont local poate fi practic pentru plata chiriei, utilităților și altor servicii.
Cum recuperezi taxele plătite în Germania?
În anumite situații se pot recupera anumite sume din impozitele reținute. Se poate face prin întocmirea declarației Steuererklärung care se transmite administrației fiscale germane, Finanzamt, prin platforma oficială ELSTER. Restituirea nu este automată, nu este garantată și depinde de impozitul reținut, veniturile anuale, cheltuielile deductibile și situația fiscală personală. Sunt deductibile cheltuieli profesionale, de transport sau de relocare.
Ce se schimbă dacă pleci la muncă în altă țară din UE?
Cetățeni români pot lucra în alte state membre UE fără permis de muncă. Totuși trebuie să te informezi despre înregistrarea la municipalitate, obținerea numărului BSN și regulile privind asigurarea medicală.
Poți găsi online numeroase oferte de muncă în străinătate, inclusiv în Germania, locuri de muncă în Olanda, Belgia, Elveția și în alte țări din Europa. Pentru a avea o experiență plăcută, verifică angajatorul, salariul și condițiile de cazare înainte să accepți oferta.
După ce identifici oferta care ți se potrivește verifică lista acte necesare pentru munca în Germania. Este un prim pas important pentru tine. Informează-te din surse oficiale și verifică contractul de muncă și nu vei avea problemele ulterioare
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News