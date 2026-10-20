Tentativă de suicid la metrou, în stația Constantin Brâncoveanu: trenurile de pe magistrala M2, blocate. Precizările Metrorex VIDEO

Publicat 20 oct. 2026, 11:15 Actualizat 20 oct. 2026, 11:18

O posibilă tentativă de suicid a avut loc marți, 20 octombrie, în jurul orei 10:40, în stația de metrou Constantin Brâncoveanu din București, pe firul 1. Incidentul a dus la blocarea circulației trenurilor pe magistrala M2, potrivit Metrorex. Din primele informații, victima ar fi un tânăr de 19 ani, care ar fi rămas prins între parapet și garnitura de metrou.

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