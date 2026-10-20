Tentativă de suicid la metrou, în stația Constantin Brâncoveanu: trenurile de pe magistrala M2, blocate. Precizările Metrorex VIDEO

O posibilă tentativă de suicid a avut loc marți, 20 octombrie, în jurul orei 10:40, în stația de metrou Constantin Brâncoveanu din București, pe firul 1. Incidentul a dus la blocarea circulației trenurilor pe magistrala M2, potrivit Metrorex. Din primele informații, victima ar fi un tânăr de 19 ani, care ar fi rămas prins între parapet și garnitura de metrou.
Metrorex a solicitat intervenția SMURD
Potrivit informațiilor transmise de Metrorex marți dimineață, personalul companiei a solicitat intervenția echipajelor SMURD și a celorlalte autorități abilitate.
Ancheta urmează să stabilească împrejurările incidentului
Conform procedurilor interne, autoritățile competente, împreună cu reprezentanții Metrorex, vor deschide o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs evenimentul.
Reprezentanții companiei au precizat, totodată, că vor reveni cu informații suplimentare "atunci când circulația trenurilor se va desfășura din nou în condiții normale".
Martorii spun că un copil s-ar fi aruncat în fața metroului
Potrivit informațiilor apărute pe pagina de Facebook a postului public de radio București FM, un copil s-ar fi aruncat în fața trenului în timp ce acesta intra în stația Constantin Brâncoveanu, în jurul orei 10:40. Aceeași sursă menționează și că o femeie care a asistat la incident ar fi suferit un șoc emoțional și ar fi avut nevoie de sprijinul celorlalți călători pentru a se calma.
Echipajele de intervenție au ajuns la fața locului și au început operațiunile pentru scoaterea copilului de sub tren, se mai arată în postarea de pe pagina de Facebook a postului public de radio.