Liderul Sindicatului navigatorilor din România, despre nava lovită în apropiere de Sulina: "Atacul a fost cu noile drone ruseşti Geran"

Liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihălcioiu, susține că nava „Wine Trader”, atacată săptămâna trecută în Marea Neagră, în apropiere de Sulina, ar fi fost lovită de o dronă rusească de tip Geran. În urma exploziei și a incendiului care a izbucnit, doar cinci marinari au fost salvați, iar șapte sunt căutați în continuare pe mare. Mihălcioiu a mai explicat că marinarii care au reușit să se salveze erau cei care aveau cabinele la etajele superioare.
Adrian Mihălcioiu a declarat, luni, că nava Wine Trader a fost atacată în jurul orei 04:00, în timp ce se îndrepta pentru a încărca uleiuri vegetale din portul Giurgiuleşti.
”Potrivit primelor informaţii, atacul a fost efectuat cu noile tipuri de drone ruseşti Geran. Rusia nu mai atacă doar navele care au legătură cu Ucraina, ci loveşte la întâmplare orice trafic civil din zona Mării Negre”, a declarat liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor, potrivit CT News.
Marinarii dormeau, cele 2 drone au transformat o zonă a navei într-un morman de fier
Potrivit navigatorului, cei șapte marinari dispăruți fie au fost aruncați în apă de suflul exploziei, fie au sărit pentru a se salva, fie au fost prinși sub structurile de fier contorsionat. În oricare dintre aceste situații, probabilitatea ca vreunul să mai fie în viață este minimă.
„Acest nou episod confirmă, cu tristețe, că siguranța navigatorilor în Marea Neagră este din ce în ce mai afectată, iar tragediile se repetă din ce în ce mai des”, a transmis Mihălcioiu.
Autorităţile au desfăşurat, joi, 15 octombrie, o operaţiune de salvare în Marea Neagră, la o navă aflată la 14 mile marine de Sulina, după ce la bordul navei a izbucnit un incendiu. Două elicoptere Black Hawk, nave ale IGSU, Poliţiei de Frontieră şi ARSVOM au participat la căutări, reuşind salvarea a cinci dintre marinari.