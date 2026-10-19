Liderul Sindicatului navigatorilor din România, despre nava lovită în apropiere de Sulina: "Atacul a fost cu noile drone ruseşti Geran"

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 19 oct. 2026, 23:25

Liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihălcioiu, susține că nava „Wine Trader”, atacată săptămâna trecută în Marea Neagră, în apropiere de Sulina, ar fi fost lovită de o dronă rusească de tip Geran. În urma exploziei și a incendiului care a izbucnit, doar cinci marinari au fost salvați, iar șapte sunt căutați în continuare pe mare. Mihălcioiu a mai explicat că marinarii care au reușit să se salveze erau cei care aveau cabinele la etajele superioare.

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